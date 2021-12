Lopetegui: "El equipo tiene mucho corazón; un aplauso para el esfuerzo y la mentalidad"

Feliz, orgulloso, aliviado... Con la voz afónica de desgañitarse desde la banda, Julen Lopetegui destacó el "espíritu competitivo" y el enorme "corazón" de los futbolistas del Sevilla para superar a todo un Atlético "con un extraordinario talento" en un "momento de dificultad máxima".

"Si lo tengo que resumir en una palabra es espíritu competitivo del equipo", comenzó reconociendo en SFC Radio. "Espíritu frente a las dificultades, que son inmensas, el mes que llevamos es tremendo, jugando con una base de 14 futbolistas, hoy se han vuelto a sumar dos bajas. Pero el equipo tiene mucho corazón y creo que el espíritu competitivo nos ha llevado a tener opciones hasta el final del partido y poder conseguir los tres puntos ante una de las mejores plantillas del mundo, el actual campeón de Liga, con un talento extraordinario. Y el equipo ha hecho un grandísimo trabajo ante un gran equipo", continuó.

El técnico sevillista habló de la capacidad competitiva de este Sevilla, pese a las numerosísimas bajas y a los nuevos lesionados durante el partido: "El equipo compite, a veces podemos estar menos acertados, pero ha competido siempre y en este momento de dificultad máxima, en el que nos faltan ocho futbolistas, que se dice pronto, pero son nueve futbolistas, e incluso diez con las lesiones de hoy. No teníamos cambios, Óscar no podía salir porque tenía molestias. Acuña teníamos que estar pendientes de los minutos que podía jugar, que eran 30 y ha jugado 37 y no ha podido. En definitiva, un aplauso para el esfuerzo y la mentalidad que han tenido los chicos".

Lopetegui relató cuáles son los problemas que han tenido sus futbolistas ante el Atlético. "Marcos (Acuña) tenía molestias de la lesión, sabíamos que sólo podía jugar 30 ó 40 minutos y desgraciadamente no ha podido aguantar. Gonzalo (Montiel), que lleva un mes de locura, parece que tiene molestias en los isquios, no sabemos de qué grado. Y Lucas (Ocampos) está ahora mismo con un golpe en la cabeza totalmente mareado, esperemos que no sea nada. Estamos preocupados. Y esperamos que las lesiones musculares no sean graves. Tenemos partido dentro de tres días otra vez y el cansancio acumulado de muchos de ellos... Veremos qué jugadores están en disposición el martes".

También destacó el papel del delantero del filial Iván Romero, que debutó como titular en la Liga. "Algunas lesiones son de mala suerte, otras de llevar mucho tiempo jugando con un reducido número de futbolistas. Hoy ha aparecido Iván Romero, que ha hecho un grandísimo partido y le doy la enhorabuena por la actitud y la mentalidad que ha mostrado el niño. Cosas así nos ponen contentos y nos hacen tener esperanza en el futuro".

Por supuesto, se congratuló y broméo con el golazo de Rakitic. "Le dije que la pusiera en la escuadra y me ha hecho caso", dijo riendo. "Ivan es un chico fantástico, con una mentalidad fantástica, cuando juega, cuando no juega, es un ejemplo para el resto, siempre es importante", añadió sobre el capitán sevillista.

Y la afición... "La afición ha empujado en los minutos duros y difíciles y es de agradecer porque esa energía nos levanta en los momentos de duda, que los ha habido. Porque al inicio de la segunda parte no hemos equilibrado el partido y al final el cuadro es de diez".