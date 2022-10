El Sevilla Atlético se especializa en fatalidades (2-3)

El Sevilla Atlético pudo comprobar otro domingo más que las osadías no salen gratis en el fútbol en ninguna categoría. Como con el primer equipo, el filial se desmanteló en parte este verano y los castigos llegan en las espaldas del equipo de Alejandro Acejo domingo a domingo. Ante el Sanluqueño fue especialmente duro porque los jóvenes nervionenses lograron sobreponerse tras una nefasta primera parte y nivelaron un 0-2 en contra, pero la inexperiencia tiene estas cosas. Buscó culminar la remontada, pero en el descuento sufrió un rejón de castigo fruto de la falta de oficio y eso le costó sumar la cuarta derrota consecutiva.

No demuestran los que deben saber de esto conocer la categoría, porque con el nombre no se gana y venir de Primera REFE no garantiza ganar con la gorra. Con juveniles y con los principales pilares fuera del equipo para que se hagan en una categoría superior (Iván Romero, Luismi Cruz, Zarzana, Alfonso…) más las bajas de José Ángel y Kike Salas, se arriesga el club a un tercerazo que no es para nada descabellado y eso ya no gustará tanto, pues dos descensos consecutivos no es causa de un accidente y sí de una mala gestión de los que presumen de cantera.

El filial parecía este domingo hecho a imagen y semejanza del primer equipo porque el Sevilla Atlético, con un chaval que hace unos meses jugaba en el juvenil del Mallorca como central titular ante adversarios con muchos tiros dados en un fútbol semiprofesional pero exigente, empezó como los de Lopetegui ante el Atlético, con regalos como en el día de Reyes. Entre Leo y Alberto Flores protagonizaron un gol de Vídeos de Primera, con un rebote de un intento de pase del aprendiz de central en la pierna de Airam para que el balón acabara mansamente entrando en su propia portería. No habían pasado ni cinco minutos de juego.

Los jugadores del Sanluqueño -sonrisita maliciosa- ni se lo creían y para un equipo tan joven que sumaba ya tres derrotas consecutivas y que viene de perder un derbi no era lo mejor. A la media hora el canario se desquitaba del churro del primero con un tremendo zurdazo de volea que se estrellaba en el larguero por abajo y botaba dentro. 0-2 y un partido difícil de levantar. No obstante, el filial lo intentaba y rozó el gol en un remate de Taleverón y un cabezazo de Valentino.

En el descanso el filial buscó dar el paso adelante con jugadores más hechos como Pedro Ortiz, Isaac y Capi y la estrategia daba sus frutos. Llegaban los sevillistas ante un equipo que empezaba a sufrir. De penalti se metían los locales en el partido en una caída de Isaac ante Jaime. Lo transformaba Valentino. Después, una genialidad de Carlos Álvarez lograba la igualada y cuando parecía que hasta se podía llevar el partido en una contra Lucas Gaucho dejó en evidencia de nuevo al bisoño Leo y la clavaba junto al palo.

Un duro castigo y una dura realidad, aunque peligrosamente este equipo se está especializando en fatalidades. Aunque quedarse con eso es el peligro. Detrás hay algo más.