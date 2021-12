Rakitic: "Duele muchísimo, pero en la Champions no se permiten errores"

Ivan Rakitic lamentaba la suerte que corrió el Sevilla en Salzburgo, donde dijo adiós a la Champions.

"Hasta el minuto 5 hicimos cosas muy bien, estuvimos apretando y tuvimos ocasiones, pero el gol nos rompe el ritmo y la expulsión no ayuda. En la fase de grupo nos han pasado muchas cosas, cada partido era más raro que el anterior y eso no se puede permitir en la Champions", dijo el suizo-croata tras el encuentro.

No obstante, destacó el amor propio del Sevilla. "El equipo no ha bajado los brazos, lo ha intentando hasta el final. Se mereció mas pero en la Liga de Campeones no se permiten errores. Duele muchísimo, porque creo que tenemos equipo para seguir peleando en la Champions, pero tenemos que levantarnos porque tenemos partidos muy duros ahora", agregó.

Como resumen, Rakitic señaló como clave lo hecho durante toda la fase de grupos. "Hemos tenido muchos errores... cosas que nos pasan. De 6 partidos no puede ser que en dos nos quedemos con uno menos, muchos penaltis en contra... eso no se puede permitir en la Champions", acabó.