El Chelsea, en racha y más rocoso

El Chelsea que se encontrará hoy el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán no es el mismo que el que abrió el Grupo E de la Champions el pasado 20 de octubre. Entonces, Timo Werner acababa de estrenarse como goleador en la Premier League, cumpliendo por primera vez con las altas expectativas de su fichaje. Entonces, Havertz era un fijo en las alineaciones de Frank Lampard y ahora empieza a despertar dudas por el elevado coste de 70 millones de euros, el más caro de todos, que supuso si adquisición.

Ahora, el equipo londinense ha cogido el molde del técnico inglés. Llega con confianza, con pegada y con más variantes. Giroud, por ejemplo, ya va entrando en los finales de partido y dio el triunfo en Rennes. Y, sobre todo, llega en racha.

Los Blues han adquirido la confianza que dan los resultados. De hecho, el domingo, en Stamford Bridge ante el Tottenham, estuvieron a punto de quitarle el liderato a los Spurs. Pero no aprovecharon una gran ocasión de gol final y se quedaron a un tris del asalto al primer puesto.

Todo es producto de su acoplamiento y su racha de resultados. El equipo de Frank Lampard no pierde desde que que fuera eliminado en los penaltis precisamente por el Tottenham en la Copa de la Liga. Y llega a Nervión después de haber encadenado seis triunfos, previos a ese empate en el que a punto estuvo de colocarse líder.

Les faltó un gol a los Blues, pero no es gol de lo que carecen, puesto que conforman junto al Liverpool el equipo que más tantos lleva a favor en la Premier: 22. El máximo artillero, no obstante, no despunta mucho, pues el alemán Werner lleva siete en total y 4 en el torneo inglés, 2 en la Champions. La faceta goleadora está muy repartida y ese es otro peligro que tendrá que arrostrar el Sevilla de Lopetegui.

El Chelsea ha crecido desde la seguridad que se cimenta sobre las parejas Thiago Silva-Zouma en la zaga y Kanté-Kovacic en el eje, ayudados por Mason Mount. Y en el meta Mendy: 8 porterías a cero en 10 partidos. Y arriba sigue teniendo la verticalidad de Werner, la visión de Ziyech y la potencia de Abraham.

