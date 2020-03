Los futbolistas del Sevilla están llevando el confinamiento por el coronavirus con un pormenorizado programa de trabajo y nutricional elaborado por el cuerpo técnico y por los nutricionistas del Sevilla. Además, realizan otras labores más libres, como por ejemplo, participar en las redes sociales para amenizar el encierro. Así lo hizo en la noche del domingo Sergi Gómez, que entrevistó en Instagram a Diego Carlos.

Cual si periodista y futbolista en una entrevista, el catalán le fue preguntando asuntos de su rutina y el brasileño respondió así. "Hacemos lo que nos manda el nutricionista Felipe (del Valle) y los preparadores físicos. Hay que seguir a los profesionales, porque, si no, será luego difícil volver. Sabemos la responsabilidad que tenemos y hay que seguir todo al pie de la letra para volver bien y más fuertes"

Según Diego Carlos, "entrenar en casa es muy diferente, así que hay que seguir todas las normas". Una de ellas es relativa al peso. "Cada mañana me peso para ver si el peso está adecuado, en los baremos que pide Felipe. Cada día hago el entrenamiento que nos marcan los preparadores, buscando ese objetivo importante que tenemos. Mi hijo entrena conmigo y me gusta, porque tiene más energía que yo", reconoció sonriente.

Sergi Gómez le preguntó algunas cuestiones más personales, como qué haría su pudiera salir de su domicilio: "Lo que más me gustaría es poder ir a mi trabajo y entrenar con mis compañeros, porque pasamos mucho tiempo juntos". Pero le da prioridad a la responsabilidad de la lucha común contra el Covid-19: "Contra el virus tenemos que estar todos juntos. Quedarse en casa es el arma que tenemos y es muy importante".

En un plano más genérico, el central catalán entra en la integración de Diego Carlos en el la Liga, en el Sevilla y en la ciudad desde su llegada el verano pasado. "Me ha sorprendido todo. La gente, la ciudad, una liga que es muy buena con todos los equipos queriendo jugar... La calidad de nuestra plantilla también, porque todos son muy buenos y cualquiera puede ser titular".

También aprovechó para hablar de sus mejores momentos futbolísticos desde su llegada: "La mejor experiencia aquí ha sido el derbi, que nos puso muy contentos, y también los dos goles que he conseguido (al Leganés y al Mallorca). Espero seguir marcando. Además, recuerdo el primer partido que jugué en nuestro estadio. Cuando todos están con nosotros es una locura, miras para todos los lados y te das cuenta de que es un espectáculo y hay que hacerlo muy bien".

Sergi Gómez le preguntó de su inmediato rendimiento desde su fichaje por el Sevilla. Diego Carlos reconoce que al principio no se dio cuenta de lo bien que estaba encajando en su nuevo equipo: "No era consciente. Soy una persona a la que le gusta ir al límite en su trabajo y ganar siempre. Nunca pienso en negativo. Lo que no salga bien, lo sigo intentando hasta que lo consiga. Estoy muy agradecido por todo lo que estoy consiguiendo aquí".

Por último, un aliciente añadido gracias a su buen papel en el Sevilla, acudir a la selección de Brasil, oportunidad que hasta ahora no se le ha brindado. "Es un sueño que tengo y quiero conseguirlo. Sé que tengo que ir paso a paso para abrir esa puerta y pensar en el ahora y en mi club. Si lo hago bien, tendré una oportunidad, seguro", dijo convencido Diego Carlos antes de continuar con su vida familiar y su medido plan de trabajo.