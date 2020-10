Óliver Torres: "Tenemos buenos goleadores y es cuestión de que la suerte caiga de nuestro lado"

Óliver Torres achacó a la falta de precisión y de fortuna en los últimos metros la derrota del Sevilla ante el Eibar, segunda consecutiva en la Liga tras la de Granada. "Hay que seguir trabajando. El otro día en Granada el equipo trabajó bien con uno menos y al final nos metieron un gol, hoy se han adelantado y el Eibar ha hecho un gran partido. Tenemos que corregir errores y seguir, que el miércoles hay otro partido".

"Al final competimos contra un gran equipo y no siempre sale como esperamos. Creo que han estado más intensos en las segundas jugadas. Luego en la segunda parte el equipo ha salido con otra mentalidad, hemos creado muchas ocasiones claras, no hemos podido meterlas, pero hay que quedarse con el trabajo del equipo en la segunda parte", ha añadido en su comparecencia ante los micrófonos de Movistar LaLiga, nada más acabar el encuentro.

El mediocampista extremeño no achaca a la falta de gol la derrota. "El miércoles hay que ganar, hay otro partido. No creo que sea un problema de gol. El problema sería si no generásemos ocasiones, que hoy no ha podido ser. Tenemos muy buenos jugadores de calidad arriba, muy buenos goleadores y es cuestión de que la suerte caiga de nuestro lado".