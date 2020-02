Julen Lopetegui se ha mostrado muy enfadado con el criterio del VAR y también preocupado por la dinámica del equipo. "Debemos recuperar la solidez y la seguridad que nos hizo estar en la senda positiva", ha dicho sobre lo que considera el mal del Sevilla.

Pero lo más sustancioso ha sido su análisis del criterio de aplicación del VAR, a colación de la revisión de la jugada en la que Cordero Vega decreta falta y amarilla de Sergi Gómez, origen del 1-1. Preguntado sobre si creía que el VAR debió entrar en esa jugada, ha dicho: "Como yo no estoy en las reuniones técnicas de los árbitros, no te puedo contestar. Evidentemente es algo que nos ha sorprendido a todos, a nuestro banquillo y al rival, porque entendemos que el VAR solamente entra en las acciones flagrantes de gol, o de roja directa, o de penalti… Claro, si hay alguien en el VAR que dice, ‘mira a ver que creo que ha sido roja’, y encima no lo ha sido, es que esa jugada no ha sido tan clara, con lo cual no hay ningún sentido para que el árbitro vaya a ver el VAR. Tienen que ser cosas blancas o negras".

Lopetegui abundó bastante en el polémico asunto del VAR: " Si alguien dice que vaya a ver una jugada y el compañero dice, no, es que no era tan clara. Eso lógicamente no lo entiendo y nos ha sorprendido a todos, porque, además, dónde está el límite a ese tipo de situaciones. Yo tenía entendido que era así, pero no nos podemos esconder detrás de esta situación, porque quedaban muchos minutos y lógicamente era una falta al borde del área que podían aprovechar o no".

Una brecha en el criterio del VAR

El entrenador del Sevilla ha lamentado el daño que hace esta jugada, porque el futbolista y el aficionado ya no sabrá a qué atenerse ni dónde están los límites de aplicación de la herramienta, ni por qué unas veces entra y otras no. "Yo creo que esto realmente abre una brecha y una fisura en la interpretación absolutamente de todo. Sinceramente no lo entiendo. Técnicamente me lo podrán explicar porque siempre hay escapatorias para todo, pero yo no lo entiendo. Si un compañero ve roja y manda a ver la jugada y el otro la ve y no la pita es que no era tan claro. Eso es lo que no entiendo. El que está en Madrid tiene que decir es blanco o negro, no hay más. Vete a verla e interprétala. Si es marrón y te mando a verla… Porque luego una vez que la ha visto puedo pitar falta y sacar amarilla. Ahora, si no es roja, yo digo, ‘no es roja, ya he arbitrado esa acción’. Eso es como yo lo entiendo, puedo estar equivocado. No entiendo que un compañero desde Madrid mande a ver la jugada cuando no es roja. Eso no lo entiendo. Y creo que el VAR viene a dar luz y en estas situaciones los dos banquillos, uno por unas y otro por otras, estábamos totalmente sorprendidos".

El precedente del Bernabéu: "Ya tenemos varias jugadas polémicas de VAR, también en Madrid. Pero haría muy mal como entrenador si me escudo en esto. Estoy enfadado, me habéis pedido la opinión. Pero como entrenador me tengo que volcar en todo lo que tiene que seguir creciendo y mejorando para volver a la senda del triunfo".

La solidez defensiva perdida

Al margen del VAR, Lopetegui ha hablado mucho de la solidez perdida. "El equipo sigue, no tenemos una buena racha de resultados. En Vigo nos castigaron con dos goles que no debieron suceder. Y hoy nos ha vuelto a pasar lo mismo. El equipo tiene que sustentarse en la solidez defensiva que hemos tenido en un equipo que quiere jugar en campo del contrario y eso es lo que tenemos que recuperar. La portería a cero te da vida. Y tenemos que recuperar eso, porque el rival no ha hecho situaciones para marcar dos goles ni mucho menos. El equipo va a mejorar y va a seguir creciendo día a día para ser el equipo que ilusione y esté dentro de los objetivos".

El entrenador guipuzcoano no tiene una explicación clara de esa solidez perdida: "En el fútbol nada es blanco o negro. Me voy al partido del Alavés, un balón parado que no defendimos; hoy otra acción fácil de defender, el segundo gol… Nosotros tenemos que volver a coger esa seguridad, porque son situaciones evitables. No es un gol de 30 metros por la escuadra, ni un desajuste de cinco contra dos. Tenemos que volver a recuperar esa seguridad para volver a ese equipo que queremos ser. Los detalles nos están castigando mucho, pero tenemos que tratar de mejorar"

Influencia negativa de los nervios: "Son dos puntos que se nos escapan, que unidos a los últimos resultados nos hacen estar preocupados por dar la vuelta a la dinámica a pesar de que estamos todavía bien posicionados para lograr los objetivos. Es un escenario en el que los nervios y la tensión han aparecido cuando más favorable estaba el partido", dijo en referencia a la extraña jugada del 1-1. "Y tenemos que mejorar esa mentalidad, porque nos queda mucha Liga y mucha Europa League. Hemos sido víctimas de una situación extraña, no es excusa, pero ha sido un escenario que nos ha sacado un poquito del partido".

Tres dibujos tácticos: "Hemos ido contra marea, no hemos sido capaces de mejorar el partido cuando hemos tenido el marcador a favor, se ha dado la jugada del empate, que ha sido extraña yu luego el segundo gol de ellos, sin quitarle mérito al rival, ha sido demérito nuestro. No estamos en un momento óptimo y tenemos que volver a coger la senda positiva a través del trabajo colectivo y a través de la solidez".

No se siente cuestionado. "No pierdo la energía en esas cosas. Sólo pierdo la energía en tratar de volver a la senda del triunfo. El equipo tiene que trabajar para mejorar y nada más. Los análisis deben ser generales. No estamos en un buen momento de resultados, pero la temporada hay que analizarla en su generalidad e hicimos muchos puntos en la primera vuelta. Podríamos estar en una posición mejor, pero no es mala, ni mucho menos".

El Cluj y el mal estado del césped: "Tenemos ya toda la ilusión en el partido que debemos jugar este jueves en Cluj, en un escenario y en un campo realmente lamentable, pero tenemos que prepararnos para eso".