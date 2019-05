Luziano Spalletti es un viejo sueño de Monchi que ahora podría ponerse a tiro, aunque su caché es muy elevado. El director general deportivo del Sevilla peleó por retener al entrenador toscano, el técnico con más partidos en la historia de la Roma, cuando arribó al club giallorosso en la primavera de 2017, pero el Inter le había hecho una fuerte propuesta y terminó llevándoselo. Ahora podría abrirse otra puerta.

El pasado domingo, el Inter se clasificó in extremis para la Champions como cuarto clasificado, al vencer en el Giuseppe Meazza al Empoli, que finalmente descendió (2-1). Y en Italia suena fuerte la posibilidad de que Antonio Conte sea el elegido por la dirección del club neroazzurro para relevar a Spaletti. "¿Me voy? No lo sé, pero en este punto, si termina de una manera diferente, me sorprendería, no estamos para bromas", dijo a Sky tras el sufrido triunfo sobre el Empoli.

Monchi intentó quedarse a Spalletti, que había dejado a la Roma subcampeona en la temporada 16-17, con récord de puntos (87) y de goles (90). Acababa de superar a Fabio Capello como entrenador que más partidos había dirigido a la Roma. Pero se interpuso el Inter. "Mi sueño era trabajar con Spalletti, voy a convencerlo para que se quede", dijo aquella primavera de 2017 el director deportivo de la Roma, recién desembarcado en el Olímpico.

El gestor isleño, en una entrevista, abundaría en este asunto que era la comidilla aquellos días en Italia. "Voy a contar un secreto. La primera vez que tuve contacto con la Roma, razoné que lo único en contra era dejar el Sevilla. Pero quería y quiero trabajar con él (Spalletti) e intentaré hacerlo posible". "Conservo la esperanza de que pueda quedarse con nosotros. He venido aquí por él. Lo intentaré", añadió.

Finalmente el técnico toscano aceptó la oferta del Inter y en junio firmó por el club lombardo. Pero ahora se abre otro panorama, tras dos temporadas allí, ante la opción de Antonio Conte.

Spalletti tiene contrato con el Inter hasta 2021, pero en Sky puso en duda los contratos y las declaraciones de los dirigentes en esta época de planificaciones. Puso como ejemplo la Juventus y Massimiliano Allegri. "Después de ser eliminado por el Ajax, al día siguiente, Agnelli dijo que no se toca nada y luego se cambia todo. Puedo aprender de ese comportamiento. Pero estoy en el trabajo perfecto, donde quiero estar, y estoy tranquilo", argumentó Spalletti.

El toscano es un entrenador que evolucionó desde lo táctico defensivo hasta lo táctico ofensivo, con un sistema que suele ir del 4-2-3-1 al 4-3-3. En la Roma fue un mito, y en el Inter no termina de convencer. Es una opción más que puede ofrecer el mercado, aunque es posible que Monchi tenga premura y no pueda esperar la decisión del Inter sobre Spalletti y Conte. Contactos tiene en Roma y en Milán, eso sí...