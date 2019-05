José Castro no pasó un buen rato en el Sevilla-Leganés. Tuvo que escuchar el grito que ya se ha oído más de una vez en algún partido de "Pepe Castro, dimisión". Y no le sentó muy bien. Por ello, este mediodía ha querido terciar en la Feria y explicar su visión de la actualidad del Sevilla. En primer lugar, se defendió de las críticas. "Puedo equivocarme o acertar, pero la cara la doy siempre. En todos los casos. Tengo que ser claro con mi gente", aseguró en Radio Marca.

Ya más al detalle, ha hablado de los objetivos de esta temporada. "No jugar Champions es una decepción, pero hay que valorar que de las 16 últimas temporadas hayamos estado 15 en Europa. Eso solo está al alcance de los grandes y ahí está el Sevilla. Somos ambiciosos, queremos cada vez más, es una decepción no estar en Champions, es verdad, pero tenemos que valorar lo que esta entidad está haciendo estos últimos años".

El presidente del Sevilla aseguró que está "más cerca estar quinto o sexto que el cuarto puesto". "Eso no quita un ápice de intentar conseguir los seis puntos que quedan, porque igual el Getafe, que ha hecho una gran temporada, puede fallar", añadió.

Otro asunto ha sido el de Sarabia, que parece interesar con fuerza al Inter. "El director general deportivo está llevando ese tema y hay que darle a cada noticia la veracidad que tiene. Está muy a gusto y satisfecho en nuestra entidad, y esperamos que se resuelva pronto".

Andre Silva, ni sí, ni no. "El fútbol es fútbol, no hay que decir nunca no a nada. Sí es verdad que quedan dos jornadas, hay que terminar y a partir de ahí haremos las valoraciones. Ya estamos trabajando en cuestiones para la próxima temporada, pero primero vamos a acabar esta".

Las críticas de la grada. "Agradable no es, evidentemente. Tengo que mirar al presente y al futuro. Nadie podrá decirme es mi honestidad y trabajo continuo durante todo el día. Estoy todos los días en el club, queremos hacer proyectos muy importantes deportivos y de infraestructuras. Estoy totalmente tranquilo en ese sentido, hago todo lo que puedo y la entidad está superándose siempre, con independencia de que los resultados deportivos son los que son, de LaLiga que tenemos, pero todavía esto no ha terminado".

Planificar sin la Champions: "Más que trastocar es verdad que si tienes más opciones económicas también las tienes de traer mejores jugadores, pero otros años, con poco dinero se consiguieron grandes méritos deportivos y el que estaba ahí es Monchi, que está como un niño con zapatos nuevos".