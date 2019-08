Diez años después de su llegada para el área de tecnificación fichado por Monchi, en 2009, Diego Martínez (Vigo, 16-12-1980) se reencuentra con el Sevilla. Como técnico sevillista alzó la Copa de Campeones juvenil en 2012; ascendió a Segunda División al Sevilla Atlético en 2016 y lo mantuvo antes de su marcha a Osasuna en 2017, y fue ayudante de Unai Emery año y medio, hasta ganar la Liga Europa en Turín en 2014. A sus 38 años, ya está en la élite.

–Es el entrenador más joven de Primera División...

–Soy un privilegiado y tengo la confianza de que nos lo hemos ganado a pulso, con ascensos de categoría en categoría. Es un motivo de orgullo y de ilusión.

–Es un maestro en ascensos.

–Jo, suena grandilocuente eso. El del Sevilla Atlético y el del Granada han sido dos procesos distintos. El Granada no estaba entre los favoritos y ascender de forma directa en una categoría tan exigente fue muy bonito.

–Vaya partidazo en Villarreal...

–De un partido no se pueden sacar muchas conclusiones. Es cierto que la puesta en escena fue muy buena. Pero tuvimos que hacer un partido sobresaliente para llevarnos un punto. Si algo tenemos es que sabemos qué tipo de rol tenemos. Por presupuesto, porque muchos jugadores son debutantes... Pero sabemos lo que hacemos. Jugamos con personalidad y convicción y fue una buena muestra. Ponerte 4-2 abajo y llegar a remontar, aunque el quinto gol de Adrián Ramos fue anulado, habla de la fortaleza mental del equipo.

–Ya hubo un aviso para el Sevilla en el Trofeo Ciudad de Granada.

–Ojalá se dé el mismo resultado. Ese partido sí nos sirvió, con tantos debutantes, para superar la barrera psicológica de que te puedes enfrentar a jugadores de nivel europeo como los del Sevilla.

–¿Cómo vio el Espanyol-Sevilla?

–En directo en Cornellá. Son nuestros próximos rivales como local y visitante. El Sevilla es muy potente, con un gran entrenador. Irá creciendo con las jornadas. El resultado les va a dar mucha confianza. El Sevilla va a ser muy fuerte, de los importantes de la categoría.

–Quizá sufra más el Sevilla en Los Cármenes este viernes...

–No lo sé, los partidos de antemano no se sabe cómo saldrán. Tenemos a un rival muy fuerte, con mucha calidad y jugadores determinantes. Ahí está nuestra ilusión, competir con estos equipos desde nuestras armas. Ojalá nos ayude el aliento del público, está entusiasmado con el regreso a Primera. El Sevilla tiene mucha calidad individual y una gran organización colectiva. Lo importante es que seamos camaleónicos dentro de los diferentes partidos que habrá.

–¿Cómo se toma el reencuentro con el Sevilla?

–Es especial, porque el Sevilla ha sido y siempre será especial para mí. Soy sevillista de adopción y así lo seré siempre. Es un club al que estaré eternamente agradecido por la oportunidad que me dio de crecer en el fútbol profesional. Tanto que la figura de Monchi emerge como clave en mi carrera. Si estoy en Primera División tiene mucho que ver con su apuesta en mí. Y también se lo agradezco a Pepe Castro y a Del Nido, los dos presidentes que tuve.

–Salió Monchi del Sevilla en 2017 y también Diego Martínez...

–Casualidad. Se dio así. Yo había cumplido un ciclo en el Sevilla Atlético, después de ocho años en el club. Tecnificación, Sevilla C, la Copa de Campeones, el ascenso con el Sevilla Atlético... y el primer equipo. Tuve la oportunidad de desarrollarme desde diferentes roles. Y eso te enriquece mucho. En Villarreal pude saludar a jugadores como Bacca, Iborra, Alberto (Moreno), que estaba sin convocar... Poder saludarlos desde entonces, después de aquella Europa League (Turín, 2014), fue muy bonito. Todo con el Sevilla son buenos recuerdos. Y Monchi es el número uno, para mí es el mejor en su faceta, conoce perfectamente la idiosincrasia del Sevilla y lo que necesita. El sevillismo tiene la suerte de su vuelta. Y quiere volver a construir un Sevilla ganador.

–Poca gente recordará que pertenecía al cuerpo técnico de Emery en 2014...

–Sí, era entrenador asistente, un tercer entrenador. Unai es muy importante para mí, estuve temporada y media con él y me dio mucha confianza y me dio la posibilidad de vivir un vestuario de Primera y ganar ese título en Turín.

–Cuando lo fichó Monchi del Motril despuntó por los goles de estrategia. También aquel Sevilla de Emery, Rakitic, Mbia, Fazio... y Diego Martínez...

–La estrategia, como todo en el fútbol, suele ser mérito de los protagonistas, que son los futbolistas. Emery siempre ha destacado, también en el Valencia y el Almería, por marcar goles de estrategia. Y aquel equipo la tenía.

–¿Algún técnico de referencia?

–Soy muy ecléctico. Me gustan cosas de muchos entrenadores, algunos desconocidos, incluso de baloncesto o balonmano. Todo tiene que ver mucho con el tipo de jugadores que tienes. Debes buscar un camino o una organización para sacar lo mejor de ellos.

–¿Qué espera de su reencuentro con Carlos Fernández?

–Carlos, al igual que el resto de fichajes en un verano muy complicado por la penalización salarial, une talento, compromiso y hambre, cualidades fundamentales para un equipo como el nuestro. Sus condiciones las conocemos todos.

–Fue campeón con el Sevilla juvenil con Sergio Rico de portero, ahora en una situación difícil.

–Sergio es un buen portero que ha cumplido el sueño de todo canterano. Pero el fútbol profesional tiene momentos en los que un jugador se puede sentir más o menos arropado. Siempre pongo el ejemplo de Coke. Su primer año en el Sevilla fue difícil para él, es una afición exigente, y ese fin de año no lo pasó bien. Y acabó siendo un capitán, uno de los líderes en la Europa League. En aquella final del Sevilla juvenil en Lepe (2-0) con el Espanyol estaba Joan Jordán. Es muy bueno, me parece muy buen jugador. Otro acierto de Monchi que traerá buenas cosas. Espero que no esté el viernes. Y luego que juegue y gane los demás partidos... menos el de la vuelta.