Fernando: "El equipo tuvo un bajón tras el penalti"

El brasileño del Sevilla Fernando ha analizado la derrota ante el Lille y ha apuntado al penalti como la acción decisiva que cambió el duelo. "No lo esperábamos y el equipo tuvo un bajón", aseguró el centrocampista sevillista que no vio la jugada pero que hace caso a su compañero: "Me dice que no es, siempre nos pitan cosas raras".

"Necesitábamos ganar, pero no lo hicimos. Ahora toca trabajar, tenemos un partido complicado, un derbi contra el Betis", indicó Fernando, que ahondó en su análisis del encuentro: "Entramos bien, circulamos bien el balón, con paciencia y encontramos el gol. Después pita un penalti que no esperábamos, y hay un bajón. Mi compañero dice que no es, contra nosotros siempre pitan cosas raras. Ahora toca seguir adelante".

Sobre las opciones de equipo en la Liga de Campeones, Fernando todavía ha sido optimista. "Sabemos de la dificultad en esta competición, hay dos partidos por jugar y vamos a intentar ganar los dos", comentó el centrocampista, que analizó otra clave que debe mejorar el equipo: "Quizá estemos entramos en el partido con mucha confianza, y a veces la dejamos más huecos, dejamos de estar concentrados en el partido ara que no pase lo de hoy".

Por último, Fernando se ha referido al derbi: "Es un partido complicado, en su campo. Ellos están en un buen momento, juegan bien con balón, pero vamos a intentar ganar. Estamos preparados".