La ilusión y las ganas de Monchi en su regreso al Sevilla se notan hasta en el tono humorístico con que se toma la lentitud de las gestiones que tiene abiertas, como la de Joan Jordán, aún no definida. El director deportivo, hombre con sentido del humor y capacidad de ironía, ha trasladado a través de Twitter su estado de ánimo en plena planificación.

Lo ha hecho con un vídeo en el que aparece en su chalet jugando a la pelota con uno de sus perros. El isleño, que suele ser muy abierto en Twitter sobre sus propias vivencias, comenta en tono jocoso: "Viendo el ritmo de la planificación de Monchi, he optado por ponerme a entrenar a Piña... Y Luna ya está pendiente porque como sigan así las cosas, es la siguiente". Remata con un guiño y la siguiente declaración de intenciones: "Solo porque te esté tomando más tiempo no significa que no vayas a lograrlo Forza SFC!!".

Justo antes de la contratación de Lopetegui, hace dos semanas, también hizo un comentario en Twitter en el mismo chalet, ubicado en La Barrosa, en el que también hacía referencia a sus perros y al trabajo de planificación que tenía entre manos. Desde la presentación del entrenador hace semana y media, el director deportivo del Sevilla ha estado trabajando en la planificación sin que, por ahora, eso se haya trasladado a anunciar fichajes, más allá del de Diego Costa antes de la llegada del entrenador guipuzcoano.