Balón desde el minuto uno, intensidad, presión tras la pérdida, rapidez en las transiciones, llegada vertical y finalización... Julen Lopetegui va dejando muestras de su manual futbolístico en los escasos entrenamientos que lleva dirigiendo al Sevilla desde el jueves pasado por la tarde. Y la idea está clara, un 4-3-3 muy definido, con prioridad por la velocidad y la presión.

Desde el pistoletazo de salida, ha dirigido ocho sesiones de entrenamiento: cuatro en Sevilla entre el jueves y el sábado por la mañana antes de viajar y cuatro en Lagos, el domingo y el lunes. Sólo el sábado no hubo sesión doble y en todas ha estado la pelota como instrumento central de trabajo.

Gracias a la preeminencia del fútbol como elemento coordinador de los ejercicios de preparación, se pueden ir viendo cuáles son las ideas de Lopetegui, si bien las sesiones en Lagos son a puerta cerrada, salvo 15 minutos.

Lopetegui sólo quiere césped y ni siquiera está previsto que los futbolistas bajen a la hermosa playa de Mos a entrenar –allí no se puede jugar a la pelota–. Y en los ejercicios tácticos siempre ha utilizado a cuatro defensas, alternando con los muchos centrales que hay: Carriço, Sergi Gómez, Koundé, Diego Carlos, Gnagnon y Wöber. Kjaer, en la rampa hacia el Fenerbahçe, aún no se ha incorporado de las vacaciones, como los otros internacionales (Vaclik, Jesús Navas, Ben Yedder y Bryan Gil, que va al Europeo sub 19, además de Carlos Fernández, por su participación en el ascenso a Primera).

Por delante, siempre ha actuado un medio centro defensivo (Roque Mesa, Amadou o Juanpe, del filial) con dos medio más adelantados, con alternancia de parejas: Banega con Joan Jordán o Mena (filial); Franco Vázquez con Joan Jordán o Mena... Y en el ataque, un delantero centro escoltado por dos alas.

De Jong y Dabbur se han alternado en la posición de nueve, aunque también se ha visto al israelí partiendo de una banda y Munir en el centro en lugar de la izquierda. En las bandas, además del ex azulgrana, han actuado Ocampos, Pozo, Nolito... Las variables han sido constantes, pero siempre con el dibujo de 4-3-3.