Julen Lopetegui tuvo un día feliz en su presentación como entrenador del Sevilla para las próximas tres temporadas. El nuevo técnico nervionense estuvo hasta socarrón durante el acto protocolario de su puesta de largo. Y sólo torció el gesto cuando se le sugirió si no era una apuesta arriesgada del Sevilla de Monchi haberlo contratarlo tras su "espantada de la selección", usando la expresión de un periodista al preguntar. "No hubo ninguna espantada. Yo fui cesado y sacado de mi mayor sueño como seleccionador", dijo en tono agrio.

El ex seleccionador volvió a explicar, como ya hiciera en una entrevista en Universo Valdano, algunos detalles de su destitución, que él no esperaba pese a que se filtró que iba a fichar por el Madrid. "Fue la primera vez que se puso precio previamente a la salida de un seleccionador", dijo sobre la innovadora cláusula liberatoria que le hizo firmar la RFEF. "La verdad es la que cuento. Yo no abandoné nada. A partir de hoy no voy a hablar más de este tema. No por repetir mucho una mentira se convierte en verdad", zanjó.

Lopetegui presentó además a los ayudantes que han llegado con él al Sevilla, que vivieron en directo aquellas negras horas en Krasnodar en la que se produjo el bombazo de su fichaje por el Madrid y su posterior destitución. Pablo Sanz será segundo entrenador, tras haberlo sido en la selección y el Madrid. Óscar Caro será el preparador físico, junto a Pepe Conde, que ya estuvo en el Sevilla como readaptador y será asistente físico también. El club completará el resto del cuerpo técnico, con gente como Juanjo del Ojo, como preparador físico, José Luis Silva, como entrenador de porteros, o el analista táctico Ramón Vázquez López.

Pablo Sanz (Barcelona, 30-08-1973) estuvo a las órdenes de Lopetegui como jugador en el Rayo Vallecano en la temporada 03-04, primera del vasco en los banquillos profesionales, penúltima del ex centrocampista como jugador profesional. Entrenador con título Fútbol UEFA Pro, debutó como segundo técnico de Johan Cruyff en la selección catalana. Posteriormente se embarcó en la aventura de acompañar a Lopetegui en la selección absoluta y el Real Madrid.

Óscar Caro (Málaga, (07-09-1985) es doctor en Ciencias del Deporte y la Actividad Física, con la tesis Análisis de los espacios reducidos durante la competición en fútbol con tecnología Amisco y su extrapolación a las tareas de entrenamiento. Tras iniciarse en la Academia del Málaga y el Antequera, estuvo en Qatar, en la prestigiosa Aspire Academy. Se unió a Lopetegui en 2016 cuando éste relevó a Del Bosque y lo acompañó al Madrid.

Y Pepe Conde (Cádiz, 1977) vuelve al Sevilla después de una etapa en la que trabajó con Unai Emery y Jorge Sampaoli como readaptador y luego, tras su paso por la selección y el Mundial, con Diego Martínez en Osasuna y Granada. Es doctor en Ciencias del Deporte y la Actividad Física por la Universidad de Granada y profesor asociado de la de Sevilla. Dejó el club de Nervión ante la llamada de Lopetegui para la selección en 2016. A diferencia de los otros compañeros en el cuerpo técnico, continuó en el Mundial tras la destitución del seleccionador. Es epígono del maestro de la preparación física Paco Seirulo.