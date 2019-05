Julen Lopetegui, candidato casi único al banquillo del Sevilla, repasó en el programa Universo Valdano una espina que aún tiene clavada, su abrupta salida de la selección en vísperas del Mundial por la filtración de que firmaría por el Real Madrid tras la cita de Rusia.

"Fueron 24 horas duras y difíciles de olvidar, surrealistas, injustas, conmigo y con mi equipo", argumentó Lopetegui. "Parece que yo abandono, pero yo no abandono, mi única responsabilidad y mi sueño era ese. Nos sacaron de aquí, nos echaron, no nos fuimos", continuó en tono dolido. "Recuerdo la vuelta de las cinco horas de Moscú prácticamente sin hablar con mi cuerpo técnico. No nos lo creíamos", rememoró.

El técnico vasco desveló que tenía una cláusula liberatoria, algo inédito en la historia de la selección. "El contrato tenía una cláusula liberatoria, por primera vez en la historia, en previsión de que pudiera pasar algo así. Por mi posible inquietud, por si se podía dar la oportunidad de entrenar a un club, y fue una iniciativa de la Federación".

Además, explicó cuáles fueron los pasos que tenía previstos dar para anunciar tras el Mundial que dejaba la selección para firmar por el Real Madrid. "Lo que queríamos hacer era decir mi futuro en una rueda de prensa, pero no ocurrió. Todo fue muy rápido, se me propone si quiero entrenar al Madrid, se me propone mantenerlo en secreto, pero eso era imposible".

Tras la filtración, Luis Rubiales decidió destituirlo y darle el cargo a Fernando Hierro, en contra de la opinión de muchos de los internacionales españoles, que querían seguir con Lopetegui en la cita de Rusia. "Acepté la decisión de Rubiales y tuvimos que volver de uno de nuestros mayores sueños. Los jugadores estaban encantados, lo veían con naturalidad, porque sabían que no iba a influir. Teníamos mucha ilusión. Jamas pensé que pudieran echarme, no habría estado dispuesto a pagar ese peaje", explicó sobre la tesitura que se le planteó entre la selección y el Real Madrid, donde, posteriormente, apenas duró diez jornadas por la mala racha del equipo.

Sus nuevas metas como entrenador

Ahora, a Lopetegui se le brinda la oportunidad que estaba esperando, una vez que jha estado descansando varios meses se ve ya con energía para afrontar un nuevo proyecto, como el que le plantea el Sevilla. "Salí en octubre, tuve ofertas de equipos y les decía a todos que no, que no estaba preparado en ese momento. Me faltaba energía, necesitaba recargar muchas cosas", explicó

Tras ese receso, ya se ve con moral y fuerza para empezar de cero. "Van pasando los meses y vas sintiendo la emoción y la inquietud por volver a entrenar. A renovar los sueños: ahora estamos en ello", y añadió. "Ahora me gustaría estar en el lugar donde yo sienta que puedo desarrollar un proyecto, haciendo ruido, ganar cosas, donde se den las condiciones para hacerlo. Veamos que pasa en los próximos días", dijo, sin mencionar al Sevilla, dado que la entrevista fue anterior a la reunión de Monchi con el consejo de administración en la que lo anunció como candidato al banquillo.