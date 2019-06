Marcelo Gallardo, el entrenador más laureado de la historia del River Plate, con diez títulos en su haber, entre ellos la última Copa Libertadores, que ganó al archirrival Boca Juniors en el Santiago Bernabéu, es una figura con un enorme predicamento en Argentina. Sin embargo, en su país empiezan a preguntarse cuándo dará el salto a Europa. A un ex ayudante suyo le han preguntado si le gustaría entrenar algún día a Madrid o Barcelona, y la respuesta fue sorprendente: "Él elegiría al Sevilla".

La razón que dio Rodrigo Sbroglia en el programa Ataque Futbolero es que, según le confesó una vez, su deseo sería destronar a los dos transatlánticos de la Liga en un club pujante como el Sevilla. "Mucha gente me pregunta si me imagino a Marcelo dirigiendo al Real Madrid o al Barcelona. Yo te aseguro que él elegiría al Sevilla para poder destronarlos", dijo el ex ayudante del Muñeco Gallardo y ahora tecnico del del Deportivo Armenio.

Los vínculos del fútbol argentino con el Sevilla están arraigados, desde Helenio Herrera a Diéguez, de Scotta a Bertoni, de Maradona a Bilardo, de Simeone a Sampaoli. Actualmente en la plantilla del Sevilla quedan futbolistas icónicos como Banega y Franco Vázquez, tras otros que han sido campeones con el Sevilla en distintas etapas, como Saviola, Perotti, Fazio o Pareja, amén de algún otro que ha dejado huella como recientemente Mercado, ex de River como Gallardo.