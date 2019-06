Monchi ha explicado por qué se decidió por Lopetegui para dirigir el nuevo proyecto del Sevilla y ha hablado de algunos nombres que están en el tintero, como Banega, Sarabia y... Alberto Moreno: "De nombre apenas hemos tenido tiempo de hablar. Tenemos dos laterales izquierdo, Escudero y Arana, y Wöber que puede jugar ahí. Vamos a analizar con tranquilidad y coherencia. Y a partir de ahí, si queremos un lateral, Alberto podría ser una opción dentro de una serie de nombres que ya tenemos trabajados. Pero no sé si el perfil de Alberto le va a encajar a Julen en lo que va a querer. Vamos a analizar el perfil que él quiere y ya veremos quién entronca con ese perfil".

Sobre los argumentos que lo convencieron para decidirse por Lopetegui, ha dicho Monchi: "Creo que en la idea que tenemos en al dirección deportiva, y yo en primera persona, es el entrenador que, examinando, buceando, viendo el mercado, nos aporta más confianza para que podamos cumplir los objetivos que tenemos en mente. El presidente sabe desde el primer momento que mi primera y mi única opción después de barajar todas las posibilidades interesantes que había, era Julen. Una vez que tomamos la decisión, ya no hubo ninguna duda. Y a partir de ahí le di argumentos para que estuviera aquí. Y hoy soy tremendamente feliz como director deportivo y como sevillista".

Y ha argumentado por qué ha firmado por tres temporadas: "Conociendo y confiando tanto en el trabajo de Julen merecía la pena abordar un proyecto a más largo plazo. Es un entrenador que nos va a permitir trabajar en la línea que nos gusta, defendiendo los intereses del Sevilla. Me gusta madurar las cosas y en este momento creía que este perfil de entrenador y este perfil de cuerpo técnico merecían la pena poder apostar por un proyecto más a largo plazo".

Renovaciones Banega y Sarabia

Uno de los aspectos que ha tratado Monchi ha sido las renovaciones pendientes de Sarabia y Banega, sobre los que Lopetegui ha vertido elogios. "No hay ninguna novedad importante, son dos casos distintos, pero no hay novedades que pueda aportar". Aun así, ha comentado que ha realizado gestiones paralelas a la contratación de Lopetegui, entre éstas, las conversaciones con Sarabia: "Haré todo lo posible para convencer a Pablo de que lo mejor para él es la renovación. Eso no quiere decir que haya alguna novedad noticiable".

Sobre las metas, ha remarcado Monchi: "El objetivo que se marca el Sevilla es ganar los máximos partidos para llegar lo más arriba posible. Intentar conseguir los máximos puntos en la Liga e intentar llegar lo más lejos posible en las competiciones del KO, Copa y Europa League. Más que eso el objetivo prioritario es formar una plantilla acorde al entrenador que esté lista el 31 de agosto y a partir de ahí sumar para que que el míster pueda lograr los objetivos".

Prioridad, consensuar el perfil de la plantilla

Monchi ha querido destacar la importancia del consenso sobre los perfiles. "Ahora lo que pega es que nos sentemos, que compartamos ideas, que vea lo que hemos hecho en la dirección deportiva en el último mes, y a partir de ahí tomar decisiones. Evidentemente cambios va a haber, pero creo que lo más sensato, lo más lógico y normal es que coincidamos en el cuerpo técnico y la dirección deportiva y saquemos una conclusión. A lo mejor algún pensamiento mío es diferente al suyo, y alguno del que tiene lo puedo convencer. Pero el entrenador es el que tiene que marcar la pauta a la hora de planificar los perfiles, y a partir de ahí tomar decisiones".