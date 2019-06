La última vez que estuvo el futbolista del Cerro del Águila, ahora con 26 años, con la absoluta fue en noviembre de 2017, ante Rusia en San Petersburgo (3-3), con Lopetegui en el banquillo. Jugó la segunda parte en sustitución de Jordi Alba. Antes, el técnico guipuzcoano también contó con él en la sub 21 que se coronó campeona de Europa en junio de 2013, con un equipazo. Titular, incluida la final ante Italia (4-2), en un once de lujo: De Gea; Montoya, Bartra, Íñigo Martínez, Alberto; Illarramendi, Koke, Thiago; Tello, Isco y Morata.

Con Jürgen Klopp perdió el protagonismo, por la irrupción de Robertson, en la última temporada. Pero el alemán le dedicó sentidas palabras de gratitud . "Alberto es una persona cuya personalidad se refleja en cómo juega. Llena de vida, llena de energía, siempre positiva. Un personaje increíble que siempre está dispuesto a darlo todo por el equipo", escribió el técnico red, que añadía: "Lo sé, esta temporada, y al final de la última, tal vez no tuvo los minutos en el campo que hubiera querido y merecido, pero su contribución no disminuyó. Por cómo estaba entrenando mantuvo a todo el grupo en estado de alerta . Albie es de clase mundial y sé que regresará a la selección española en un futuro no muy lejano", añade Klopp.

De Sarabia a Luis Alberto... o Sergio Rico

El gusto de Lopetegui por Alberto Moreno no es un caso único en la nómina de futbolistas que han pasado por el Sevilla. Hay más de un jugador en nómina del Sevilla que ya han estado dirigidos por el técnico en sus distintas etapas en la selección española. Sarabia también fue campeón de Europa sub 21 en Israel, aunque con menos protagonismo en el campo que Alberto Moreno, y campeón de Europa sub 19 en 2011, en éste sí con muchísima participación como titular incluso en la final ante República Checa (2-3). Otro futbolista del Sevilla, que debe volver tras su cesión en el Fulham y que llamó la atención de Lopetegui fue Sergio Rico. El meta era un habitual en las convocatorias del guipuzcoano, si bien el que lo hizo debutar, ante Corea del Sur en junio de 2016 fue Vicente del Bosque. Con Lopetegui no llegó a jugar. Sí lo hizo Vitolo. El futbolista del Atlético, al que se vio el domingo en la capilla ardiente de Reyes, debutó también con Del Bosque, pero tuvo cierta continuidad con Lopetegui, con el que tuvo su última aparición ante Rusia (3-3) en 2017, igual que Alberto Moreno. Campaña también fue campeón sub 19 con Lopetegui, con mucho protagonismo, que perdió a raíz de la sub 21. Y Luis Alberto, otro hombre vinculado varias veces al Sevilla, debutó en la absoluta con el vasco, en noviembre de 2017 ante Costa Rica (5-0).