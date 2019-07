Luuk De Jong (Aigle, Suiza, 27-08-1990) marcó 32 goles en total la temporada pasada con el PSV y dio dies pases de gol. Lo hizo en 43 partidos oficiales. En la Eredivisie, fueron 28 tantos y 8 pases de gol en 34 citas. Munas Dabbur (Nazareth, 14-05-1992) llegó a 37 goles en jugó 48 partidos oficiales con el Red Bull Salzburgo, con 16 asistencias. En la Bundesliga austríaca fue máximo artillero con 20 tantos en 29 partidos, en los que dio 11 asistencias a sus compañeros. El cómputo global de ambos es de 69 goles. La duda es si habrá trasvase de su instinto matador a la Liga y a los torneos que disputará el Sevilla con toda la ambición posible, la Europa League y la Copa del Rey.

Monchi los presentó convencido de que sí, de que el gol no tiene fronteras, y puso como ejemplo el caso de Bacca, que vino de una liga inferior como la belga y cuajó en el Sevilla de Emery y ganó dos de las tres Europa Leagues consecutivas, antes de su traspaso millonario al Milan (30 millones de euros). En San Siro no tuvo tanta fortuna. Pero la migración hacia el Sevilla suele dar réditos cuando el aval viene del gestor de San Fernando. "Es el club el que hace las cosas, es mi equipo de trabajo; yo pongo la cara", matizó Monchi. Lo que sí hizo fue poner la mano en el fuego por la apuesta del Sevilla en Dabbur, una gestión en la que no participó. "No me lo habéis preguntado, pero yo lo digo: yo no he firmado a Dabbur, pero si hubiera estado aquí hace seis meses lo habría fichado también. Respaldo totalmente la decisión que tomó en su día el club en firmarlo", dijo.

"Un delantero siempre quiere meter goles. Lo que se hace en una liga, no siempre se hace en otra", reconoció Dabbur. "La Liga española es la mejor del mundo. En las pasadas hice muchísimos goles y espero poder hacerlo también aquí, y en la Europa League. Tengo experiencia también en la selección, y también en la Europa League", agregó Dabbur, al que corroboró de De Jong.

El holandés nacido en Suiza tiene incluso más experiencia que el nazareno. Pasó por la Bundesliga y, brevemente y con poca trascendencia, por la Premier League antes de cuajar a lo grande en el PSV, con el que incluso se proclamó campeón de liga 2015, 2016 y 2018. También con el Twente en 2010. "He tenido mucha experiencia en varias ligas, ahora tengo 28 años. He jugado la Europa League, en la liga holandesa... Sé cómo gestionar la presión en ligas importantes como la alemana o la holandesa", aseguró. "He crecido como jugador y creo que esa experiencia previa va a ser buena para el equipo también", añadió el holandés, que a final de agosto cumplirá 29. Una edad ideal para un ariete, para un artillero.

Monchi garantizó la confianza que existe en su equipo de técnicos en ambos futbolistas. Se declaró "optimista" porque continúen en España la línea que han tenido en Austria y Holanda, "porque han hecho goles no sólo en sus ligas, sino también en Europa". "En el caso de De Jong en la Champions, en el caso de Dabbur, en la Europa League, y también con sus selecciones. Vamos a rodearlos de buenos jugadores que les vendrán como anillos al dedo a sus características. El gol es lo más difícil que hay, pero soy optimista", insistió. "Vienen en el momento más maduro de sus carreras y eso me da confianza", añadió convencido.

El ejemplo de Bacca, que llegó del Brujas en una edad similar a la de Dabbur, 26 años, sin haber explotado en una gran liga hasta que lo hizo en el Sevilla. Monchi inició su argumentación sobre su fe en el gol sin fronteras de este modo: "Son dos jugadores que tienen argumentos suficientes, de manera distinta, porque son jugadores distintos pero compatibles, como ellos han reconocido". Y lo hiló automáticamente de esta otra forma:"Pero igual que en su día vino Bacca de Bélgica se hizo es pregunta podríamos hacer un símil, porque venía de una liga parecida, la belga, y aquí hizo muchos goles. Hay muchos casos de jugadores que vienen de competiciones más pequeñas que han cumplido". Le sucedió a Gameiro también tras su ensombrecido paso por el PSG, tras su eclosión en un club menor como el Lorient.

Incluso podría poner el ejemplo de Ben Yedder, que apuntó en el Toulouse y rompió a lo grande en el Sevilla, hasta el punto de que el Manchester United y el PSG lo siguen. Pero... "Los que me conocéis de años sabéis que no suelo mentir, no ha habido ninguna oferta por Ben Yedder, está de vacaciones, llegará el día 13 y se unirá a la expedición a Estados Unidos. Si alguien es feliz por que no se mueva ni un varal en el ataque es Lopetegui. Valoraremos lo que venga, pero valorar no significa aceptar, sino escuchar". Ya habrá tiempo para manejar el asunto Ben Yedder...