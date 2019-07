El impresionante sprint de Monchi comenzó a tomar forma ayer con las presentaciones de Diego Carlos y Joan Jordán, los dos primeros fichajes que acometió desde su regreso al Sevilla. Antes ya estaba fichado Munas Dabbur. Y esta semana fueron contratados Luuk de Jong, Jules Koundé y Lucas Ocampos, mientras que hoy será oficial el fichaje, cedido por una temporada, de Sergio Reguilón (Madrid, 16-12-1996). El lateral izquierdo arriba hoy a Sevilla, bien temprano, para rubricar su nuevo contrato por un año, después de que entre el miércoles y el jueves avanzasen notablemente las negociaciones para su cesión, tal como reconoció Monchi.

El director general deportivo está especialmente "contento y muy satisfecho" con la planificación, incluso en sus francas respuestas se le nota esa energía que le fluye del interior, fresca y determinada. Cuando fue preguntado por Reguilón tras presentar a Joan Jordán y Jules Koundé fue claro. ¿Se ha avanzado algo? "Sí, con respecto a días anteriores sí ha avanzado", replicó. "Con porcentaje alto de esa negociación ya avanzada, y con mucho camino recorrido", matizó. "Si todo sigue en esta dirección, en breve se desplazará a Sevilla para pasar las pruebas médicas. No puedo dar muchos más datos".

Lo cierto es que el jugador tiene previsto llegar a Sevilla en la mañana de hoy desde Madrid en AVE, con su representante para pasar el pertinente reconocimiento médico y, posteriormente, sellar su contrato por una temporada.

La convicción de Monchi era tremenda. "Tenemos un as en la manga, que es su deseo inequívoco de venir al Sevilla. Eso te quita a la competencia y te permite trabajar con la tranquilidad de que el jugador va a venir sí o sí". El aval de tener a Monchi en la gestión es el mejor as en la manga.

Por ejemplo, esa carta la utiliza para hablar con los jugadores emblemáticos y catar sus sensaciones. Es el caso de Banega. "Estoy contento porque cuando he hablado con Éver me ha trasladado que está súper convencido, súper contento, más allá del color del pelo, que eso es discutible", dijo jocoso sobre el tinte morado y amarillo que se ha realizado. "En cuanto a motivación y ganas de implicarse en el proyecto es cien. No ha estado en ningún momento en el mercado. Es una pieza fundamental del proyecto de esta temporada".

Distinto caso es el de Ben Yedder, aún de vacaciones por su participación en la doble jornada internacional, con Francia, tras la conclusión de la Liga. "Wissam es un jugador del Sevilla, un magnífico jugador, un activo importantísimo. Han llegado dos delanteros, está Munir, Carlos Fernández... Tenemos a Ben Yedder. Yo creo que si nos quedáramos así el míster estaría súper contento. Quedan dos meses de planificación y vamos a ir tomando decisiones en función de las circunstancias que vayan aconteciendo".

Con Ben Yedder en cuarentena, con esa puja soterrada entre el Manchester United y el PSG por hacerse con él –palabras mayores–, Monchi sigue pensando en cómo equilibrar las entradas con las salidas. "Han salido ya siete jugadores de la plantilla de la pasada temporada (Mercado por fin de contrato, Muriel, Promes y Sarabia traspasados, y los cedidos Gonalons, Marko Rog y André Silva), y han llegado seis (Dabbur, Diego Carlos, Joan Jordán, De Jong, Koundé y Lucas Ocampos, con lo cual estamos bien, pero tenemos que seguir trabajando en ambas líneas", explicó. Pero aún le queda trabajo.

Ayer se incorporaron muchos jugadores que no cuentan: Sergio Rico, Corchia, Aleix Vidal, Roque Mesa, Nolito... "Todos saben desde hace mes y medio cuál es su situación", dijo sin personalizar. "Queda todavía un verano duro, que nadie piense que se ha terminado el trabajo. Va a haber momentos difíciles y decisiones que puedan generar dudas".

Y desmintió que Koundé sea el más caro de la historia. "No, no es el más caro". El precio fijo del que habló, como adelantó este diario, es de 20 millones, con suculentos bonus. "Ojalá que sea el más caro, porque significará que se han dado variables que son buenas para el club a nivel deportivo y para el chico a nivel individual". Es su gran apuesta. Pero no será la última. Queda tela que cortar aún...