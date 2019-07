Monchi: "Koundé no es el más caro a día de hoy"

Dentro de su prolijo análisis de la planificación, tras la presentación de Diego Carlos y Joan Jordán, Monchi ha confirmado lo que avanzó este diario, que Jules Koundé, con un coste de 20 millones más pluses, no es el traspaso más caro en la historia del Sevilla, aunque puede llegar a serlo.

¿Es Koundé el futbolista más caro que ha llegado al Sevilla en su historia? "No. No es el más caro, hoy no es el más caro. A ver, el precio que tiene fijo no es el más caro. Y va a tardar en ser el más caro, y ojalá que sea el más caro, porque significará que se han dado variables que son buenas para el club a nivel deportivo y para el chico a nivel individual".

A colación de este asunto, Monchi ha hablado de cuándo es caro un futbolista. "Caro o no caro depende del rendimiento. ¿Es caro Joao Félix por ciento y no sé cuántos millones de euros, que me pierdo? Depende. Es caro Rodri por 70 millones de euros que ha pagado el City... El fútbol ha encarado un camino inflacionista tremendo. Sí puedo decir que lo hemos comprado en un precio inferior en el que yo pensaba cuando empecé a negociar el tema de Jules, muy por debajo. En su momento se hablaba de cifras astronómicas".

Más centrado en lo deportivo, el director general ha expresado su esperanza en que eclosione en el Sevilla Koundé. "Tiene 20 años, mucho recorrido y estoy muy contento por que el consejo me diera el visto bueno para hacer una inversión importante, pero no es la más cara de la historia del Sevilla", ha insistido.