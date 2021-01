Sevilla FC - Valencia: Horario y dónde ver en televisión el partido de la Copa del Rey

Semana frenética en la capital andaluza. El Sevilla Fútbol Club se enfrentará en octavos de la Copa de su Majestad el Rey al Valencia Club de Fútbol, un equipo venido a menos pero que siempre ha tenido en el Sevilla un incentivo para sacar las garras desde aquel testarazo de M'Bia que aún duele por Mestalla. Partido bonito, de los que no cabría un alfiler en Nervión pero que, sin lugar a dudas, se engalanará para un encuentro que se prevé difícil para los guerreros sevillistas.

Con la ilusión de bailar como el Papu, flamante nuevo fichaje del león de San Fernando, el Sevilla se presenta con la sensación de un calendario que empieza a apretar. Julen Lopetegui sabe que este partido es diferente, el Valencia no va a tirar la eliminatoria porque todas sus miras están puestas en esta competición. Por ello, el cuerpo técnico nervionense deberá meditar mucho el once de gala, un once de gala en el que podrá estar o no Fernando, futbolista clave pero que necesita descanso. Por lo demás, Julen recupera a Vaclik, mientras espera el negativo de Diego Carlos y a un Escudero que sigue recuperándose del hombro.

Por su parte, el Valencia está irreconocible. Viene de perder, como era de esperar últimamente, ante el Atlético de Madrid por 1-3 en el Wanda Metropolitano. El conjunto del Turia sigue en su cruzada entre césped y directiva y está pasando por la temporada sin pena ni gloria. Aún así, los de Javi Gracia sí están dando una buena cara en el Torneo del K.O. y se presentan en estos octavos con las esperanzas intactas ante un rival al que le gusta enfrentarse y que, si consiguiera la victoria, sería un plus para el ánimo de unos jugadores que o revierten la situación o podemos ver una auténtica mascletá en las últimas jornadas ligueras.

Horario del Sevilla-Valencia

El partido de octavos de la Copa del Rey entre el Sevilla Fútbol Club y el Valencia se disputará el miércoles, 27 de enero, a las 19:00, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El encuentro estará dirigido por el colegiado, Del Cerro Grande, mientras que en la Sala VOR estará Hernández Hernández.

Dónde ver en televisión el Sevilla-Valencia

El partido en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán podrá verse en la plataforma de pago DAZN, cuya suscripción el primer mes es gratuita. Además, podrá ser seguido por internet a través de la página de Diario de Sevilla, donde ofreceremos la retransmisión minuto a minuto del encuentro.