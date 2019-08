Julen Lopetegui afronta entre hoy y mañana dos amistosos más, los últimos antes de la Liga, para terminar de pulir la plantilla del Sevilla. El reparto de roles es importante y tanto en Granada esta noche (21:00) como mañana en el homenaje a Reyes ante el Extremadura (21:00), el técnico del Sevilla repartirá minutos para definir aún más su idea del grupo.

Lo lógico, siguiendo la política de reparto de roles de Lopetegui, es que no viajen Gnagnon, Arana ni Roque Mesa, que ya se quedaron fuera de la gira alemana. Actualmente, el técnico del Sevilla dirige a 26 profesionales, aunque los tres citados no completan las sesiones tácticas y no han participado en los últimos amistosos, más los canteranos Javi Díaz, Pozo, Bryan Gil y Carlos Fernández. Una treintena de jugadores cada mañana en la ciudad deportiva.

La situación de varios de los descartes ha dado pie incluso a especulaciones por parte de la AFE. Gnagnon, Roque Mesa y Arana estaban en idéntica situación que Aleix Vidal y Amadou, dado que éstos tampoco viajaron a Alemania antes de sus cesiones a Alavés y Norwich. Pero no son los únicos futbolistas a los que el Sevilla querría darles salida.

En este cupo también hay que incluir a Kjaer y Sergi Gómez y se salen de este contexto dos futbolistas que partían con la vitola de transferibles: Nolito, quien está logrando cambiar su sino gracias a su aportación ofensiva, como máximo goleador de los amistosos de pretemporada, y Sergio Rico, ante la falta de ofertas y el criterio de Lopetegui.

Lo cierto es que el puzle de las fichas y el reparto de dorsales sigue siendo un laberinto importante para Monchi y Lopetegui, con más jugadores de los deseables excediendo el límite de 21 fichas de futbolistas no canteranos que deben ser inscritos en la lista A de la Liga Europa, cuyo sorteo para la fase de grupos es el 30 de agosto, justo antes del cierre del plazo para la inscripción de jugadores.