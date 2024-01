Sevilla FC: Se cumplen 20 años del traspaso de Reyes al Arsenal

Posiblemente, hasta el 1 de junio de 2019, día en el que falleció José Antonio Reyes en un trágico accidente, los sevillistas recordaban con mucha tristeza el 27 de enero de 2004. Y es que esa fecha estaba marcada en rojo por los aficionados del Sevilla FC por la venta del utrerano, que se marchó traspasado al Arsenal a cambio de 22 millones de euros. Además, algunas figuras claves que estuvieron muy cerca de José Antonio Reyes en aquellas horas, caso de José María del Nido Benavente, Joaquín Caparrós y Lauren, recuerdan para DiariodeSevilla,en exclusiva, esos momentos con el utrerano.

Corría el 27 de enero de 2004 cuando, el equipo de Nervión marchaba en la zona media de la tabla clasificatoria a pesar de varias exhibiciones como la goleada ante el Real Madrid (4-1) con cuatro goles en apenas 37 minutos en la que Reyes fue la auténtica estrella. Aquellas actuaciones llamaron la atención de todos los grandes del fútbol europeo. Aquel día, y tras unas duras negociaciones sigilosamente llevadas por todas las partes, el Sevilla FC aceptaba una oferta del Arsenal para que 'la perla' de Utrera, que ya había tomado la decisión de dejar el conjunto nervionense, desembarcase en el club londinense.

A priori, todas las partes salían ganando. El club presidido por aquel entonces por José María del Nido Benavente, podía hacer frente a los problemas económicos en los que se encontraba. El jugador, que se iba un grande que luchaba por conseguir la Premier League y a un equipo que acabó denominándose en Inglaterra como 'The Invincibles', y el conjunto de Arsene Wenger, gran valedor del utrerano, que se llevaba a uno de los jugadores más destacados del panorama nacional con apenas 21 años que se iba a convertir en el primer español en ganar la máxima competición británica.

A pesar de que al final de esa misma temporada comenzó la aventura europea del Sevilla FC en las competiciones continentales, que ahora amenaza con desquebrajarse por segunda vez en las dos últimas décadas, la marcha de 'la Perla' de Utrera no fue fácil de digerir para aficionados y algunos de los protagonistas indirectos de aquella venta histórica, ya que suponía el mayor traspaso de la historia del club de Nervión.

Del Nido y su devoción por Reyes

El expresidente del Sevilla FC José María del Nido Benavente, tenía una gran relación con José Antonio Reyes, como confiesa el propio exmandatario sevillista, que rememora con mucho cariño aquellas horas con el utrerano. "Tuvimos una reunión con David Dein, vicepresidente del Arsenal, 15 días antes, pero rechazamos una primera propuesta de 15 millones de euros. Aquel 27 de enero vino a mi casa y estuvimos reunidos tres horas antes de acabar aceptando la oferta de 22 millones más pluses, que acabaron cumpliéndose todos debido a que ese Arsenal ganó todo menos la Champions", declaraba.

Del Nido, que reconoce que que fue "una venta dolorosa", contextualiza la situación del Sevilla FC en aquel momento. "Fue una venta dolorosa porque ya estábamos organizando los actos del Centenario y pensábamos en José Antonio Reyes como en la bandera. El que creo que ha sido técnicamente el mejor jugador que ha dado la factoría de la Carretera de Utrera y el más talentoso, tenía que abandonar el club por su delicada situación económica", comentaba antes de continuar. "Nosotros teníamos un presupuesto de 22 ó 24 millones y que hacer frente a una deuda de 42 millones de euros, unos 7.000 millones de pesetas y el Arsenal nos pagaba 22 millones más un millón más por cada torneo grande ganado, como la Premier League o la Champions, y medio mkillón por cada título menor, como la Community Shield o la FA Cup".

Para finalizar, José María del Nido Benavente recordó su gran relación con José Antonio Reyes. "Era un niño con el que me llevaba magníficamente. La pruebas es que volvimos a traerlo bajo mi mandato para que ganara títulos con la camiseta del Sevilla FC. Aquel día él se ponía en nuestras manos a pesar de que nos decía que en un año en el Arsenal, ganaba lo que aquí en cinco, pero siempre nos dijo que la decisión iba a ser nuestra. Cuando se hizo su traspaso, me dijo que volvería para ganar títulos con la camiseta del Sevilla FC. Y así lo hizo".

Joaquín Caparrós y los días complicados

Joaquín Caparrós fue otro de los que vivió aquellas horas muy cerca de su paisano. El por entonces entrenador del Sevilla FC cuenta que a pesar de los rumores que lo situaban en la órbita del Arsenal, Reyes se lo tomó con mucha naturalidad. "Recuerdo que José entrenó por la mañana con normalidad. Él no sabía nada a pesar de que se venía rumoreando que el Arsenal lo quería y veíamos a directivos y técnicos del club inglés por la ciudad deportiva. Esa misma tarde me llamó José María del Nido y me dijo que fuera al club. Allí nos reunió a Monchi y a mí y nos comunicó la decisión, que todos entendimos porque suponía la viabilidad económica, garantizaba el futuro del club y le permitiría crecer. Para mí, fue un antes y un después en la historia del Sevilla FC", recuerda.

Pero Joaquín Caparrón también reconoce que fueron jornadas complejas en el seno de la plantilla sevillista. "Yo era un hombre de club y entendía la situación, pero fueron días complicados. La plantilla era como una familia para José y era una baja vital. Estábamos inmersos en una eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, en la que teníamos muchas esperanzas puestas. Pasamos, pero nos eliminó el Real Madrid en la semifinal. A él se le veía muy tranquilo, pero ilusionado con poder jugar en un club importante que se adelantó al resto de los grandes de Europa".

Lauren y sus grandes recuerdos con Reyes

El que fuera uno de los grandes apoyos de José Antonio Reyes, junto a Cesc Fabregas y Senderos en el vestuario del Arsenal recuerda bromeando cómo conoció al protagonista. "Recuerdo que José llegó con mucha inocencia, no lo olvidaré nunca, pero en su primer día en Londres, había nevado mucho en los días previos, pero aquel día era soleado. El campo, a pesar de tener un sistema de calefacción estaba helado. Yo no lo conocía de nada, ni de la cantera del Sevilla FC. Pues me vio, vino corriendo -ríe recordando aquel momento- y me dijo antes de darme un abrazo: "Negro, menos mal que estás tú aquí". Desde aquel momento nuestra relación fue especial".

A pesar de no conocerlo personalmente, reconoce que futbolísticamente sí que lo había seguido mucho. "Yo hablaba mucho con Steve Rowley, que era el director de captación internacional y él le había hecho un gran seguimiento. "Que venga José Antonio Reyes, pero que rinda lo más pronto posible", me decía antes de admitir por qué no se adaptó Reyes a la vida en Inglaterra. "Su único problema fue que no le gustaba la vid de Londres. El clima, el frío...A nivel futbolístico fue uno más desde el primer día. Es más, era de los jóvenes con más desparpajo, descaro y talento que he visto".

Por ultimo, valoró su relación especial con la afición del Arsenal. "Era un chico semidesconocido cuando llegó, pero se ganó rápido a la afición. Jugó de titular contra el Chelsea por primera vez y marcó dos goles contra el Chelsea. Ahí se creó una conexión brutal entre la afición y José. Era muy querido. Si los aficionados ingleses tienen algo es que si te implicas, eres recordado para la eternidad. Ese fue el caso de José".