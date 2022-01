Fernando: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

Fernando Reges, cuya renovación con el Sevilla hasta 2024 se ha hecho oficial este martes, ha asegurado estar “muy contento” con el paso dado y afirma estar en su mejor momento de juego. En una entrevista en los medios oficiales del club, el brasileño también subraya que Julen Lopetegui es el entrenador más importante de toda su carrera y que desea ganar más títulos con el club de Nervión.

"Estoy muy contento. Trabajé mucho para llegar a este momento y estoy disfrutando un montón con mi familia porque sabemos lo complicado que es mantenerse aquí en el Sevilla. Mi prioridad siempre fue seguir aquí. Yo siempre intenté negociar de la mejor manera para quedarme y siempre pensé en estar aquí. Llegamos a un acuerdo y voy a continuar aquí dos años más", ha señalado el jugador.

Pese a sus 34 años (acabará su contrato con 36), Fernando espera poder dar lo mejor de sí con Lopetegui, al que considera el técnico que más lo ha marcado. "Creo que estoy viviendo el mejor momento de mi carrera. Con la experiencia, con el equipo que tenemos y con estos jugadores, creo que es el entrenador más importante de mi carrera y estoy disfrutando mucho. Estoy muy agradecido por todo eso. Sé que cuando llegué aquí, con 32 años, venía de un fútbol quizás no tan competitivo como el de LaLiga. Pensaba que podía hacerlo bien, pero cuando salgo a la calle veo en la cara de los sevillistas que están todos contentos con mi desempeño en el campo. Por eso estoy yo también muy contento".

Su mejor gol, al Betis. "Mi importancia dentro del campo es equilibrar el equipo, robar el mayor número de balones posibles y hacer buenos pases. Marcar es raro, pero me deja muy contento. El gol que más me ha marcado y que me ha dejado más contento es el del derbi, porque hizo a la gente muy feliz". En cuanto a la posibilidad de que esta no sea su última renovación, lo que no faltará será la dedicación para lograrlo: "Voy a trabajar mucho y sé que tengo que mantener mi nivel aquí estos dos años. Será complicado, pero vamos a trabajar para eso y esperamos que en el futuro podamos hablar de una nueva renovación".

Los mejores momentos. “He pasado muy buenos momentos aquí. Ésta es mi tercera temporada y los años pasados fueron espectaculares. Me quedo con los dos y espero seguir viviendo momentos así. Creo que lo que me falta ganar más títulos. Estamos bien, compitiendo y manteniéndonos entre los cuatro primeros. Tenemos que ganar títulos y es lo que busco cada día".

Peso específico. "Me siento como un jugador más. A pesar de los 34 años, todos los días aprendo algo nuevo. Estoy feliz por estar con los chavales de la cantera y con los más veteranos. Estoy viviendo un momento bueno, intento pasar a los compañeros mi experiencia y aprender también de ellos. Estamos viviendo un momento espectacular juntos".

Uno de los capitanes. “Eso significa mucho, porque no es fácil estar en un equipo como el Sevilla y ser capitán con Jesús (Navas) y con Ivan (Rakitic). Son jugadores con una historia muy bonita dentro del club y yo espero estar en el futuro a su mismo nivel ganando títulos".