La participación de José María Cruz en el Soccerex Europe 2019, celebrado en Lisboa, le ha abierto una ventana hacia el mundo portugués y brasileño. El director general del Sevilla realizó una entrevista para Goal Brasil en la que repasa el fuerte vínculo del club de Nervión con el fútbol canarinho, de Ganso a Daniel Alves, de Sampaoli, ahora técnico del Santos, a Luis Fabiano o Renato.

Una de las cosas que destaca es que aún confía en Arana, que ha sido cedido al Atalanta y que fue una gran apuesta del Sevilla en diciembre de 2017. "Pensamos que el jugador brasileño casi siempre se adapta para jugar en un club como el Sevilla, una ciudad como Sevilla, pero es imposible que todos puedan hacerlo. En el caso de Guilherme Arana, por ejemplo, teníamos muchas expectativas, llegó como el mejor lateral del Brasileirao. Lo contratamos después de un largo período de seguimiento, con mucha anticipación. Creo que el problema de Arana era fundamentalmente una cuestión de personalidad, timidez. Es un jugador que tiene cualidades para mostrar su talento en Sevilla, España, en una liga importante, pero creo que su personalidad hizo difícil adaptarse rápidamente, a diferencia de otros jugadores como Daniel Alves o Renato, que tienen personalidades diferentes, más abiertas, son extrovertidos, más capaces de adaptarse rápidamente a un entorno".

La madurez de Fernando y el mercado brasileño. "Para nosotros, el mercado brasileño siempre ha sido importante, nos ha dado grandes jugadores, como Luis Fabiano, Renato, Adriano, jugadores que fueron importantes en nuestro éxito deportivo y que, además, utilizaron el Sevilla como plataforma para llegar a los equipos. Más importante, mejores contratos y un reconocimiento financiero y deportivo superior. Ahora, con Fernando, esperamos que vuelva a ser importante en su fase más madura, estuvo en otro país y puede contribuir a hacer que el Sevilla sea grande nuevamente".

Ahora, el Sevilla mira menos a Brasil... "El Sevilla ha mirado menos al mercado brasileño en los últimos años. Esta es una historia que nuestro director deportivo, Monchi, siempre cuenta. Cuando contratamos a Daniel Alves, nuestros ojeadores se encontraron en Brasil con colegas de otros cinco equipos. Hoy encuentras 500 equipos diferentes representados allí. Es muy complicado, especialmente, porque las grandes estrellas jóvenes del fútbol brasileño, con muy pocos partidos, ven a sus equipos pidiendo una gran cantidad de dinero, un efecto que Vinicius Junior, Rodrygo y otros hicieron que el mercado fuera mucho más caro. Es difícil para clubes como el Sevilla o similares apostar por estos muchachos, ya que tienen un costo tan alto que ejercen mucha presión mientras aún están en proceso de maduración".

Daniel Alves, caso paradigmático e... irrepetible. "Dani Alves, en términos deportivos y financieros, ha sido la operación más importante que el Sevilla ha realizado. Lo compramos por un millón de dólares (en 2001) y lo vendimos por unos 40 millones de euros (en 2008) después de estar muchos de sus mejores años con nosotros y de ganar los títulos que puedes ganar con el Sevilla. Afortunadamente, fue a un club muy ganador, encontró el mejor Barcelona de la historia, pero Daniel contribuyó mucho al Sevilla".

Ganso, poco apoyado

Una de las cosas que más destaca de la entrevista es su opinión sobre Ganso, al que califica como uno de los mejores futbolistas que han pasado por el Sevilla por su calidad, pero... "Para mí, Ganso fue una decepción personal, más que del club. Creo que Paulo es un jugador extraordinario que tuvo pocas oportunidades en el club. Es mi opinión que probablemente los entrenadores y otros ejecutivos del club no comparten, pero en su primera temporada dio más que otros jugadores y era menos habitual que ellos. Al final, para que un jugador tenga un buen desempeño, el entrenador tiene que confiar en él".

Cruz abundaba así en su decepción con Ganso: "Cuando llegó al Sevilla de Sampaoli encontró jugadores similares como Nasri y Franco Vázquez al mismo tiempo; teníamos muchos buenos jugadores para poco espacio. Ganso merecía más espacio y, si no triunfaba en el Sevilla, no era por falta de calidad, profesionalidad, sino porque no se sentía lo suficientemente importante en el equipo. Creo que es un jugador que, para rendir, necesita sentirse valorado".

Y el caso Sampaoli

Otro asunto en el que ha profudizado ha sido el del Jorge Sampaoli, ahora entrenador del Santos. "Para mí, Sampaoli no fue una decepción. Pensamos que después de muchos años con Emery, que tuvo mucho éxito, nos gustaría tener la oportunidad de hacer algo diferente. Y creo que Jorge nos ofreció algo diferente. Pero creo que el verdadero Jorge, realmente, sólo lo vimos en un partido, en la primera jornada de Liga, cuando el Sevilla ganó por 6-4 al Espanyol. Allí, vimos a Sampaoli en estado puro, pero creo que pronto, y es mi opinión personal, no encontró suficiente respaldo en la plantilla para hacer la apuesta que quería. Tuvimos una primera mitad extraordinaria de la temporada, pensamos que podríamos competir por el título, pero en la segunda mitad, con la eliminación de la Liga de Campeones ante el Leicester , no fue bien".

A colación de ello, a Cruz le preguntan cuál es la cuota de responsabilidad de Sampaoli. "Si miramos más profundamente, creo que la temporada de Jorge fue muy buena y estaba a punto de ser fantástica. Es un gran entrenador, pero posiblemente, y es otra opinión personal mía, no tenía personas con suficiente experiencia en el fútbol europeo en su cuerpo técnico para ayudarlo a adaptar su juego y su visión al equipo más rápidamente".