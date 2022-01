Lopetegui: "Sólo han podido entrenar nueve futbolistas"

Julen Lopetegui, completamente ajeno todavía al derbi copero, sólo piensa en recontar efectivos para ver cómo afronta el Sevilla-Getafe, un partido que llega de nuevo con dudas y bajas, sin saber un día antes con quién puede contar y con quién no: "Así es la realidad. Hemos jugado hace menos de 48 horas. Nos toca jugar otro partido en menos de 72 horas", añadió, antes de sorprender afirmando que en el único entrenamiento previo al partido de Liga "sólo han podido entrenar nueve futbolistas".

En este contexto, el guipuzcoano no dio ni una pista del estado de algunos futbolistas dudosos, como Fernando, Rekik, Augustinsson, que tuvo vómitos en el descanso del Zaragoza-Sevilla… Son bajas seguras los tres marroquíes, más Jesús Navas, Suso, Lamela y Delaney. "Tenemos que esperar hasta mañana para ver con quién podemos contar y con quién no. Tenemos todavía alguna duda abierta con jugadores que no han podido hoy. Vamos a esperar".

En lo que sí se explayó fue en los elogios al Getafe. "Es uno de los equipos más en forma en la Liga. Un rival que viene de encajar un gol en los últimos seis partidos, habiendo jugado con equipos como Real Madrid, Villarreal, Athletic de Bilbao… Un equipo que ha dado con la tecla, dentro de una buena plantilla, con la llegada de Quique, con un crecimiento claro y exponencial. Y sobre todo han cogido esa seguridad para competir. Un equipo muy complejo en todos los sentidos".

Por ello, espera que el sevillismo de nuevo aliente al equipo cuando el partido se ponga más feo o espeso. "Sí, siempre es muy importante. Como siempre digo, en los momentos complejos y difíciles, que van a existir sin ninguna duda ante un muy buen equipo como el Getafe, esa energía y ese aliento del público van a ser muy importantes".

El rival, sin partido intersemanal: "El Getafe lleva toda la semana preparando con mimo y con cariño, y con un sólo objetivo, el partido nuestro. Nosotros hemos hecho el primer entrenamiento hoy con nueve futbolistas, esa es la realidad… Pero mañana vamos a tener el mismo objetivo que siempre, que es superar a un buen rival. Le costó enderezarlo cuando llegó Quique, pero ya tiene una personalidad clara. Tiene claro cómo atacar, cómo defender, con buenos futbolistas para ello. Y eso será una dificultad añadida a que no hemos podido entrenar entre semana".

Uno de los equipos más en forma: "El Getafe tiene una buena plantilla y lo que veo es que tiene una idea defensiva y ofensiva muy clara, y es capaz de hacerte daño defendiendo bien. Y nosotros tenemos que hacerle daño defendiendo y atacando bien. Es uno de los equipos más en forma de la Liga y tenemos afrontar el partido con la máxima ambición para intentar ser capaces de superarlos dentro de los problemas que tenemos".

El reto de Dmitrovic: "Con normalidad, él ha estado trabajando sabiendo que en cualquier momento podría ser de la partida, como ha sido, y él no ha dejado de pensar que estaba trabajando, con normalidad. Ahora le toca jugar pero detrás siempre hay un trabajo importante, en cada día, durante todo el año".

Idrissi, uno más: "Del mercado no voy a volver a hablar más. Idrissi es futbolista nuestro y vamos a utilizar a todos siempre que tengamos necesidad de ellos. Es uno más del equipo".