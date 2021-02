Lopetegui: "El del Huesca es el partido más complejo desde que arrancamos"

Julen Lopetegui ha dejado uno de esos titulares sorprendentes con los que quiere poner las orejas tiesas a todo el mundo. Entre la ida de la semifinal copera contra el Barça y la de los octavos de Champions ante el Borussia Dortmund llega, emboscado, el Huesca, a priori un rival menor, asequible... Sin embargo, el técnico del Sevilla avisa: "Seguramente es el partido más complejo desde que arrancamos esta temporada".

Ha sido su forma de focalizar todas las energías en la cita de este sábado: "Es un partido muy, muy complejo, muy difícil. Seguramente me atrevería a decir que es el partido más complejo desde que arrancamos esta temporada. Por muchos motivos: de dónde venimos, adónde vamos y sobre todo por el Huesca, porque es un buen equipo, que está luchando por salir de una situación creyendo a muerte. Están haciendo un buen fútbol, han conseguido empatar en Villarreal, ganar en Valladolid de forma muy contundente y hacer méritos de sobra para ganar al Real Madrid en el último partido".

"Es un equipo totalmente vivo", abundó Lopetegui. "Tenía una muy buena dinámica de trabajo y de fútbol con el anterior entrenador (Míchel) y con este entrenador (Pacheta) la vuelve a tener", afirmó sobre el relevo en el banquillo oscense el 21 de enero. "Le está dando continuidad con unos matices nuevos, esta es la sensación desde la distancia y no tengo ninguna duda de que la dificultad del partido de mañana va a ser máxima, y la importancia, también, por supuesto".

El guipuzcoano insistió en la importancia de la Liga sobre las otras competiciones: "Volvemos otra vez a la competición más importante, que es la Liga, sin ninguna duda. Es la competición madre y nos tenemos que colocar rápidamente con los cinco sentidos, porque el rival y la competición nos lo van a exigir y en eso estamos".

El Huesca, descansado: "El partido llega con menos de 72 horas del anterior, de nuevo. Mientras nosotros estábamos jugando nuestro partido de Copa, el Huesca ha estado preparando física, mentalmente, a todos los niveles, el partido de este sábado. Por eso nos va a exigir pasar de cero a cien muy rápido. Y es lo que tratamos de hacer, aprovechar el poco tiempo para preparar entre partido y partido".

De Míchel a Pacheta: "Claro que tienen posibilidades de salvarse a estas alturas de temporada y con la dinámica de juego que están mostrando. Son dos entrenadores diferentes. Míchel hizo un buen trabajo y ahora lo está haciendo Pacheta, cada uno con su matiz, pero con un fondo común: es un equipo que es capaz de jugar, de competir, ha cambiado el dibujo, está jugando de otra manera. Pero en esencia es un equipo muy competitivo, muchos de los partidos que no ha ganado o ha empatado ha podido ganarlos".

Otro sistema en el Huesca: "Está jugando en un 5-3-2, también en un 5-2-3. Pero aunque hay matices similares, la elección de los jugadores y el sistema son diferentes"

Buen fútbol y ocasiones ante el Madrid: Es tremendamente competitivo y difícil, según las referencias con Pacheta que hemos tenido. Ante el Real Madrid tuvo innumerables opciones de gol generadas por buen fútbol y por su buen trabajo".

La faceta ofensiva de Koundé, ¿se entrena?: "No me gusta apetece mucho hablar de individualidades a 24 horas del partido, en el que vamos a necesitar de la respuesta del equipo, más que de alguna individualidad. Tiene sus opciones, y vamos a adaptarnos a las necesidades, y tratamos de adaptar sus condiciones a lo que pide el equipo. En los entrenamientos, que tenemos muy pocos, tratamos de ver también esas necesidades".

Exceso de atención sobre Koundé: "Jules tiene 22 años, es un chico muy joven, que tiene muy buenas condiciones, físicas y técnicas, pero la principal condición en el fútbol de élite es la cabeza, es la que marca la evolución, y las ganas de seguir creciendo. Cuanto más tranquilos lo dejemos más va a aprender".

¿Mejor este Sevilla que el del año pasado? "La evolución del equipo... Todos los equipos van haciendo camino y van haciendo cosas. Han salido algunos futbolistas, ha habido incorporaciones... Siempre hay matices en la evolución del equipo. Tratamos de querer, de transmitir, de ambicionar que nuestro equipo sea cada vez mejor, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, como todos los entrenadores. Hay veces que tenemos la sensación de que estamos mejor, otras veces quizá no tanto. Es una temporada larga, dura, seguramente va a haber sensaciones encontradas. Pero siempre tratamos de mejorar, crecer y tener mejor respuesta para las competiciones que tenemos en liza".

Motivación especial entre Barça y Borussia: "Añado una realidad, constada con un montón de estadísticas de este tipo de situaciones. Y luego le añado la mayor dificultad, que es el Huesca, que es un buen equipo, que ha llevado al límite al Real Madrid, un partido que perdió por dos circunstancias aisladas. Estoy convencido en lo que estoy diciendo, y a partir de ahí nos centramos en nosotros. La mayor dificultad ya no es el contexto, es el rival".

El exceso de halagos: "Nos interesa mirar para dentro y no para fuera. Que no os miren mucho a vosotros, es un buen consejo, con todo el respeto y con todo el cariño".

Exigencia como rutina: "Nosotros afrontamos los partidos con la máxima de ganar siempre. Son los tres puntos más importantes porque son los que están en juego, sin ninguna duda. Y el rival va a pensar lo mismo. Estamos a una altura de la temporada donde cada uno puede conseguir sus objetivos y va a luchar por ellos".

Orgullo y alerta: "Puedo estar orgulloso de lo que estar orgulloso de lo que el equipo está haciendo hasta ahora, pero a su vez alerta porque estamos en el meridiano de la temporada y nos queda lo más complicado y difícil, que es lo siguiente que tienes que hacer. Os gustan mucho los análisis parciales, pero no existe en el mundo del fútbol eso. Si nos paramos a hacer análisis no miramos al siguiente partido, y es el o que tenemos que poner toda la energía. Estamos compitiendo para lo que hago hoy, no para lo que hice ayer. El equipo tiene cosas buenas, cosas que mejorar... Tenemos un contexto en el que no podemos trabajar prácticamente nada para preparar algunas cosas. Y nos toca afrontar un partido complejo, difícil, importante ante un rival que nos va a exigir una gran versión de nosotros mismos si queremos conseguir el triunfo, y queremos conseguirlo"

El nivel de Bono: "Creo que está a muy buen nivel, no ahora, lleva mucho tiempo. Y nos ayuda y hace que el nivel del equipo crezca".

Joan Jordán, ¿nivel de selección? "Es un jugador importante para nosotros, desde que ha llegado ha ido empapándose, creciendo, asumiendo situaciones nuevas. Tiene que seguir evolucionando, el fútbol no para. Yo siempre deseo que todos mis jugadores sean reconocidos y tengan un premio, pero lo más importante es el rendimiento que da en el club, en el Sevilla, el entusiasmo, la forma en que afronta su profesión. Y así tiene que seguir, porque en el fútbol de lo que has hecho no se vive, se vive de lo que tienes que hacer en el siguiente partido".

Franco Vázquez y Gnagnon: "Si de algo estoy contento es de la actitud de todo el mundo, de los que están participando más y los que están participando menos, de los que están en esa dinámica que dices. Todo el mundo es importante, todo el mundo aporta su granito de arena para el equipo. Sin eso no se consigue nada. Y estoy muy agradecido de la actitud de todos los profesionales de nuestro equipo. Todo el mundo es consciente de que en cualquier momento suena el despertador y tiene las orejas tiesas. En el fútbol seguro que siempre llega esa oportunidad".