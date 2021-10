Carrión, sobre el pacto de gobernabilidad: "No lo firmé porque no me llamaron"

Rafael Carrión, segundo máximo accionista del Sevilla, ha asegurado que su paquete de títulos está fuera del pacto de gobernabilidad que firmaron otras grandes familias propietarias del club en 2019 porque no fue informado de ello ni se le citó en su momento.

"No lo conozco. Yo no participo en ese acuerdo, no es que estuviera a favor o en contra, es que yo no lo firmé porque no se me informó", ha asegurado el ex presidente en Radio Marca.

"Yo quiero que el Sevilla tenga un pacto de todos los accionistas importantes y que el Sevilla sea siempre de los sevillistas. Es lo que he intentado toda mi vida y ésa ha sido mi máxima primera", ha insistido uno de los socios de José Castro, junto a Sevillistas de Nervión, al frente del consejo de administración.

Sobre el intento de José María del Nido de romper dicho pacto, Carrión insiste en que no sabe en qué consiste ese pacto, pero opina que el momento elegido por el ex presidente no es el idóneo. "No sé, ni lo entiendo, porque yo creo que si un club va bien hay que dejarlo como está. El pacto sigue existiendo pero como no lo conozco no puedo decir nada de él", insistía.

Tampoco se extendió mucho a la hora de valorar la llegada del grupo inversor americano, 777 Partners, con el que se reunió negándose a venderle sus acciones. "Yo apoyo al que apoye que sigamos de la misma forma y que estén de acuerdo todos los accionistas del Sevilla. Y sevillistas que venga para servirse del Sevilla para ganar dinero y que no han sentido nunca el sentimiento sevillista pues no puedo apoyarlos. No puedo apoyar a una parte que quiere hacer eso con el Sevilla".