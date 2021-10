Cronología de la judicialización del Sevilla: demandas y requerimientos

Nuevo paso para la anunciada y esperada judicialización a la Junta de Accionistas del Sevilla de la que depende la gobernabilidad del club. Era algo que se veía venir desde que, en el verano de 2020, José María del Nido expresara su voluntad de volver a la presidencia del Sevilla, aunque en puridad no puede hacerlo, porque aún continúa inhabilitado, hasta marzo de 2022. Aquella expresión tomó forma con un requerimiento notarial, el 13 de julio de aquel verano, resolviendo unilateralmente el pacto de gobernabilidad, al entender el ex presidente que ha habido una serie de incumplimientos del mismo. Y ahora llega una nueva demanda contra José Castro, José María del Nido Carrasco, la familia Carrión e incluso el club, además de la petición de que un juez de lo Mercantil presida la mesa de la Junta de Accionistas de la discordia, el 26 de octubre.

Es la definitiva judicialización de la Junta, aunque tendrá que expresarse al respecto el Juzgado de lo Mercantil, una vez dé conocimiento de la demanda, desvelada por Orgullodenervion.com, ya que todavía no ha llegado a los demandados. Desde entonces, desde que Del Nido decidió romper la baraja en el verano de 2020, se sucedieron las demandas entre las partes: ora Castro y su grupo contra Del Nido en el Juzgado de lo Mercantil; ora los Americanos contra el Sevilla ante el Juzgado de lo Mercantil número 2, demanda que fue desestimada en un triunfo parcial de Castro y su grupo; ora el auto de la Audiencia Provincial revocando las medidas cautelares contra la autonomía de voto, un buen golpe de efecto de Del Nido, aunque, según aquel auto, esa autonomía era total "salvo los acuerdos que sí se precisan, como son quiénes van a ostentar la presidencia y vicepresidencia, los sueldos de estos, etc.", usando las palabras textuales de los Fundamentos de Derecho de la resolución de la Audiencia, que en todo caso levantó las medidas cautelares que impidieron votar de forma autónoma al ex presidente en la última Junta de Accionistas.

Ahora Del Nido ha presentado otra demanda en un Juzgado de lo Mercantil con la que pretende apartar a Castro de la presidencia de la mesa de la Junta. Es probable que el contenido de las demandas contra Del Nido Carrasco, Carrión y el club vayan contra las decisiones que aquella Junta de Accionistas de 2020 aprobó sin el voto de Del Nido. Lo cierto es que pone sobre la mesa de la asamblea la guerra abierta mientras las dos partes, Castro y sus aliados y Del Nido y los Americanos, cuentan acciones y sindicaciones para ver quiénes suman más voluntades ante el punto clave de la Junta: la remoción de todo el consejo y la elección de uno nuevo solicitados por los Americanos cuando pidieron la convocatoria de la Junta Extraordinaria el pasado 12 de agosto.

Cronológicamente, la catarata de actos jurídicos y notariales la inició Del Nido padre cuando revocó el poder que le había dado a su hijo José María del Nido Carrasco para que ostentase su representatividad en el consejo de administración, el 4 de febrero de 2020.

Luego, el 13 de julio de 2020, resolvió unilateralmente el pacto de la gobernabilidad, también mediante un requerimiento notarial, acusando a Castro de incumplirlo y por falta de confianza en la gestión de su hijo. Luego llegaron las demandas de Castro y Sevillistas de Nervión contra el incumplimiento del pacto y las medidas cautelares que dictó el Juzgado de lo Mercantil número 3 el 20 de octubre de 2020, cuyo juicio está previsto para el 15 de diciembre. Y más recientemente el auto de la Audiencia Provincial, el 15 de junio de 2021, levantando esas medidas cautelares para que Del Nido pudiera seguir teniendo la autonomía de su voto en la Junta, so pena de sustanciales indemnizaciones si no vota en el sentido del “voto alineado” de la presidencia y la vicepresidencia que ostenta su hijo.

Después vino la desestimación, el 23 de septiembre pasado, del Juez de lo Mercantil de la demanda de los Americanos contra el Sevilla y su consejo de administración. Una demanda por la que los Americanos intentaban impugnar las mayorías reforzadas –aprobadas en la Junta de 2020 sin el voto de Del Nido y en contra de los mismos Americanos– para asuntos trascendentales, como una ampliación de capital con la que hacerse con más acciones.

En definitiva, cuatro demandas y varios requerimientos notariales en los que han ido plasmándose las distintas posiciones de unos y otros ante una Junta en la que ambas partes intentan ratificar el control del club o hacerse con el mismo.