Lopetegui: "Es una alegría que el estadio vuelva a estar completo"

Julen Lopetegui ha atendido a la prensa la víspera del partido de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (14:00), en el que recibe a un Levante que llega después del debut en el banquillo de Javi Pereira ante el Getafe (0-0), tras la sustitución de Paco López. "Estamos en ese proceso de jugar cada tres o cuatro días, sabiendo de la dificultad que tiene cada partido en la Liga y tratando de recuperar a los máximos efectivos y preparándonos para competir que viene de preparar el partido toda la semana, y recordando que el año pasado sufrimos mucho y lo ganamos en el último minuto. Tiene un buen equipo, un nuevo entrenador, viene con nuevas energías y nuevas ideas y tratamos de prepararnos lo mejor posible".

Un aspecto importante del partido, al margen del horario y el calor que puede hacer en pleno mediodía sevillano, es que será el primer partido en Nervión con el aforo completo desde el inicio de la pandemia. "Es una alegría que vuelva la normalidad y que el estadio vuelva a llenarse al completo y poder estar arropado por tu afición al cien por cien. Eso es positivo, futbolísticamente y también socialmente. Nos genera responsabilidad jugar cada partido y más ante nuestro público, ante un rival que nos va a poner las cosas muy complicadas, con buenos futbolistas, que nos van a obligar a hacer un buen partido".

El guipuzcoano rechazó una pregunta que incidía sobre el presunto bajo estado de forma de Papu y Rakitic. "Estoy encantado con el trabajo de todos mis futbolistas. La misión que les mandamos es que compitan lo mejor posible en cada partido con la función que cada uno tiene en cada partido. No estoy nada de acuerdo con la opinión tuya en este caso".

Sí reconoció Lopetegui que no sabe qué Levante se econtrará el Sevilla en el segundo partido de Pereira. "Ellos han jugado un partido contra el Getafe con Pereira y mostraron algo de lo que busca el nuevo míster. El equipo es el mismo pero siempre hay un matiz distinto, no hay un histórico para saber qué van a mostrar aquí. Recuperan a Bardhi, recuperan a Vukcevic, es un equipo con calidad. Ante equipos de mayor envergadura se ha mostrado mejor estos años. Y nos va a obligar a estar metidos en los noventa y pico minutos que durará el partido".

Futbolistas descartados: "Sí, hay algún jugador descartado, mañana lo veremos, otros son dudas. Hay chicos que llegan al límite y esta noche veremos qué once sacamos".

La Junta de Accionistas: "Estamos solamente centrados en lo que nos compete, que es el partido de mañana, y poco más. De todo lo que no sea el Levante o lo deportivo no voy a hablar".

Gestión de la plantilla: "Hay 25 futbolistas y tratamos de, no rotar, sino buscar lo mejor para cada partido, piernas frescas y buscar las sensaciones mejores de cada jugador. Yo lo llamo gestión de plantilla, mucho más correcto que rotaciones".

Idea de juego: "El equipo está en una línea parecida a otros años, a veces tienes más efectividad, a veces desarrollas mejor lo que quieres hacer. En el fútbol hay muhcha igualdad y cada partido en la Liga es una aventura y una conquista. Tratamos de mejorar en todos los registros y a veces lo conseguimos y a veces no, dentro de la exigencia que nos marca siempre este club".

La mejoría de Ocampos: "Ocampos ha jugado muchísimos partidos y ha estado a un buen nivel. Se analiza a veces sólo en base los goles. Tanto Lucas como otros compañeros hicieron en Lille un buen partido. Pero tratamos de mirar el colectivo, a través del colectivo las individualidades salen ganando".

Calendario inflado y ¿un Mundial cada dos años? "El fútbol es tan grande que va a sobrevivir a todo esto. Pero los jugadores tienen dos piernas y dos pulmones, no cuatro. Lo más importante de todo este mundo son los futbolistas, como no cuidemos la gallina, no hay huevos".