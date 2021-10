El pacto de Castro y Accionistas Unidos: un estadio nuevo y comprar las acciones a los Americanos

El acuerdo firmado por José Castro, José María del Nido Carrasco y la familia Carrión Amate con Accionistas Unidos, una especie de prenda a cambio del voto en contra de los Americanos y Del Nido en su intento de elegir un nuevo consejo de administración, tiene dos apartados claves muy sustanciales: el compromiso de realizar un nuevo estadio y la compra del paquete de acciones de 777 Partners (los Americanos) por parte de sevillistas. Es decir, que esas acciones vuelvan a manos del sevillismo, echando así del club al capital extranjero.

En Accionistas Unidos han tenido muy claro para firmar ese pacto, anunciado la noche del viernes por su presidente José Parra, y alinearse con Castro y su grupo contra el asalto al poder de los Americanos aliados con Del Nido el hecho de que aquellos sólo quieren hacer una ampliación de capital para aumentar su poder en el Sevilla. Y también han valorado negativamente que los Americanos (representados por Andrés Blázquez y la soceidad Sevillistas Unidos 2020) no vayan a estar presentes en la Junta General de Accionistas que ellos mismos convocaron.

También tienen claro que no se posicionan con Castro y su grupo, sino contra los Americanos, aunque sí hay un acuerdo base para echarlos del club y trabajar en un proyecto común de sevillistas y sólo sevillistas.

Fue el propio Del Nido el que desveló en su entrevista a Cope Sevilla, donde presentó su proyecto de cambio en el Sevilla, que los Americanos no irían a la Junta y que habían sindicado su aproximado 7% del capital social con el ex presidente, que será el que los represente en la Junta. "La prueba de que ellos se dejan controlar es que no van a ir a la Junta General. Las acciones de 777 Partners las voy a llevar yo", dijo exactamente Del Nido. Haber montado este lío y luego "no dar la cara" en la Junta ha sido la gota que ha colmado el vaso para AU contra los Americanos.

La directiva de AU conoció de primera mano las dos ideas sustanciales que tiene el grupo de Castro, antes de firmar acuerdo este viernes. En lo referente al estadio, les fue trasladada la imposibilidad técnica de realizar una cubierta que cubra todo el graderío, tal y como solicitaban los sevillistas de base. Por ello, Castro (Sevillistas de Nervión) y Del Nido Carrasco, apoyados en la familia Carrión Amate, firmaron un acta de intenciones con el compromiso de una reforma integral del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Les enseñaron los bocetos del proyecto, los problemas técnicos para realizar la cubierta, y el nuevo proyecto embrionario para un nuevo estadio, para el que ya hay dos líneas de actuación meditadas: derribar el actual y levantar uno nuevo, lo que implicaría la mudanza del Sevilla a otro estadio para sus competiciones oficiales durante dos años; o ir derribando por partes el actual mientras se realiza la nueva obra sin mover del mismo los partidos, lo que ampliaría mucho el calendario de las obras, pero no implicaría abandonar el Sánchez-Pizjuán. Incluso hay un presupuesto inicial de unos 110 millones de euros, que dependerá de los estudios que presenten los distintos arquitectos para tal reforma integral.

Para el segundo punto sustancial, Castro y Del Nido Carrasco se comprometen también por escrito a acometer la compra de las acciones de los Americanos, apoyándose en empresarios sevillanos dispuestos a buscar las líneas de financiación necesarias para tal desembolso de capital. La idea es repartir posteriormente esas acciones entre sevillistas interesados en comprarlas. Al igual que Del Nido Benavente dijo estar apoyándose en empresarios sevillanos para su proyecto, el grupo de Castro y su hijo también, pero de forma específica para hacerse con ese nuevo paquete maldito de los Americanos. El fin último es desterrar completamente la presencia de capital extranjero del Sevilla.

Tanto el presidente del Sevilla como su primer vicepresidente firmaron este acta de intenciones tras el acuerdo con Accionistas Unidos. Tal acta de intenciones debe empezar a tomar forma en la Junta General de 2022. Aun así, los propios sevillistas de base explicarán más al detalle en un comunicado el acuerdo y seguramente será uno de los argumentos que esgrimirán las partes en la Junta del martes 26.

Blindar aún más el estadio y los símbolos

Además, el acuerdo firmado implica el compromiso de reformar el artículo 18 de los Estatutos Sociales del Sevilla F.C. S.A.D., referente al quórum y la mayoría necesaria para adoptar acuerdos por la Junta de Accionistas, en la idea de reforzar esa mayoría respecto a los bienes inmuebles del club (estadio y ciudad deportiva), algo que sí está recogido en el artículo 18 Bis, y también los símbolos del Sevilla (escudo, bandera, himnos, etc.), pero que queda algo ambiguo en el apartado general de ese artículo 18.

En particular, se trata de reformar el párrafo del artículo 18 que dice así: "La Junta General deberá tomar por acuerdo de la mayoría del capital para autorizar expresa y específicamente cada uno de los actos o negocios jurídicos que se proponga realizar el Consejo de Administración de disposición o gravamen sobre los bienes inmuebles de la Sociedad, cuando el importe de tales actos o negocios jurídicos suponga más de un 10% del valor inmovilizado material, derechos reales y activos".

Ya quedó aprobado, como consta en el artículo 18 Bis, sobre el quórum necesario para la transmisión de los bienes inmuebles (estadio y ciudad deportiva) que "cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere este párrafo sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios (2/3) del capital presente o representado en la Junta General".

Igualmente, entre las reivindicaciones de AU aceptadas por Castro y su grupo está el compromiso de darles más presencia al abonado y al pequeño accionista en todo lo concerniente al discurrir del club, que éstos no sea simples aficionados ajenos por completo a la gestión del Sevilla.