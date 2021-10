Castro: "Fue Del Nido el que fomentó el pacto y luego lo dinamitó"

José Castro ha vuelto a replicar a José María del Nido sobre la situación del Sevilla, tras la ofrenda floral al Gran Poder en Los Pajaritos. El presidente recordó que fue Del Nido padre quien "fomentó el pacto y luego lo dinamitó". Y avisó sobre la respuesta si hay nuevas convocatorias de Junta de Accionistas: "No soy jurista, pero sé que la ley establece los mecanismos para no estar solicitando continuamente una Junta, en cualquier caso es hacerle daño a la entidad".

"Yo ya lo catalogué anoche de ridículo. Decir que el club está arruinado, cuando la temporada pasada tuvimos superávit, cuando la mayoría de clubes tuvieron déficit por la pandemia, tras soportar una temporada sin abonos, sin ticketing... Nos ha ocurrido a todos ese déficit. Pero ese déficit se habría resuelto simplemente, los 41 millones de euros, vendiendo a Koundé, pero demostramos que el club es potente y no lo vendimos", comenzó.

El presidente del Sevilla se mostró seguro de ganar la Junta de Accionistas después de los apoyos que recibe y está recibiendo. "Estoy convencido. Ha habido una abrumadora forma de suscribir acciones de sevillistas, muchos que nunca habían votado, porque ven que las cosas están bien y no quieren al señor Del Nido".

El pacto fomentado por Del Nido

Castro también recordó que fue José María del Nido Benavente el que, a través de José María del Nido Carrasco, auspició el pacto de gobernabilidad firmado en noviembre 2019, que luego quiso deshacer. "El padre fue el que fomentó un pacto que no hace ni dos años que firmamos, y lo dinamitó a la media hora. Yo no quería ese pacto, porque pierdo con ese pacto, pero era bueno para la estabilidad, porque es buena para crecer. Y lo dinamitó. Él es él, él y él, y todo el tiempo él".

Y reconoció sentirse afectado por la deslealtad de Luis Galán, que dimitió del consejo, en donde entró en 2015 de la mano de Castro: "No me afecta cuantitativamente en el número de acciones, sí me ha afectado en no decírmelo. Pero no soy responsable de lo que haga otro".

El voto de Del Nido y quién ganará la Junta

Además, al ser preguntado sobre si Del Nido podrá votar libremente en la Junta, aseguró: "Este presidente siempre cumplirá con la ley, dijo sobre si se le permitirá el voto a Del Nido. Lo que diga la ley es lo que se hará en la Junta".

Asimismo, fue preguntado por la posibilidad de que Del Nido impugne la Junta del martes 26 y convoque una nueva si no gana, tal y como prometió el expresidente. "La ley establece los mecanismos para no estar solicitando continuamente una Junta, en cualquier caso es hacerle daño a la entidad".

Preguntado directamente si cree que ganará la Junta del martes 26, dijo: "Se verá en el número de acciones. La gente se siente atropellada. Han solicitado una Junta Extraordinaria en plena planificación del equipo, no hay cariño a la sociedad. Es siempre lo mismo".

Castro abundó en el "absurdo" movimiento de Del Nido. "Decir que el club está arruinado, aunque fuera verdad, sale en los medios, se escucha en Europa… Eso no es tenerle cariño al club. Mucho más si no es verdad, porque solamente la plantilla vale más de 400 millones de euros, y no lo digo yo, lo dice LaLiga, los estamentos futbolísticos. Con un solo jugador ya se habría quitado el déficit".

Y especuló con su verdadero motivo: "Sólo buscan un motivo para hacer lo que están haciendo. Que es intentar ganar ganar una Junta con el apoyo de unos americanos a los que no les importa absolutamente nada el Sevilla, que sólo les importa ellos y su dinero, su capital. Y lo lamentable es que unos sevillistas se unan a ellos".

Los ocho años de mandato de Castro

El presidente del Sevilla apoyó la defensa de su gestión en su ya largo mandato de ocho años, desde que se hiciera interinamente primero y de forma oficial luego con la presidencia del club en la temporada 2013-14. "Las palabras no llevan más razón por que se grite o se personalice más. Las razones se fundamentan en argumentos sólidos y hay una cosa en el fútbol y en la vida: si las cosas si van bien no hay que cambiarlas. Y mis ocho años de presidente están ahí: cuatro títulos, ochos año en Europa, cinco de ellos en Champions, el club siempre creciendo cada vez más en todos los sentidos. Los motivos se buscan por otros intereses particulares".

"El Sevilla, en mis ocho años, cada año va creciendo más. Este año a tres jornadas hemos tenido posibilidades de ganar la Liga, cuando tenemos tres o cuatro menos presupuesto que los de arriba. Siempre se puede crecer más, pero es absurdo decir esto ahora", reiteró.

Y criticó abiertamente el nuevo órdago del máximo accionista del club, al que instó a dar un paso al lado. "En el fútbol hay que saber irse y su tiempo pasó. Ahora estoy yo y luego estará otro. Es ley de vida y no podemos hacer cosas raras. Y en un momento absurdo, no hay ningún motivo, ningún problema en la entidad para hacer un cambio. Y decir estas barbaridades sobre el déficit. Él tiene dos consejeros en el club que han firmado esas cuentas tan ruinosas, las han firmado sus dos consejeros".