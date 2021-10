Del Nido no parará hasta mandar en el Sevilla

Cinco días antes de que se celebre la Junta de Accionistas del Sevilla más movida desde la del World Trade Center que dio el vuelco al poder el 15 de mayo de 1997, José María del Nido, protagonista aquella noche, expuso todo su plan de actuación para volver a la presidencia del club. De iure, no podrá ejercer como tal hasta el 3 de marzo de 2022, fecha en la que expira la pena de inhabilitación para cargos administrativos. Pero eso no es óbice para que el ex presidente tenga entre ceja y ceja su vuelta al poder en el Sevilla desde ya. "Castro ha hecho muchas cosas buenas, nadie lo niega, pero yo creo que ha llegado el momento de dar otra vuelta de tuerca y yo creo que estoy capacitado para dársela como se la di en 2002", dijo en una amplia entrevista en Cope Sevilla.

Para ello se apoyará en los Americanos, que fueron quienes convocaron la Junta Extraordinaria con tres puntos del orden del día: cese de los miembros actuales del consejo, reducción del número de consejeros a ocho y designación de nuevos consejeros. Tanto es así, que los representará en Fibes. El propio Del Nido desveló este extremo al hablar de su confianza en los denominados Americanos, Partners 777, la sociedad estadounidense que está detrás de Sevillistas Unidos 2020. "No hay ningún sevillista que dude de que a los Americanos los traen los señores Castro, Guijarro, Alés y Carrión. Son los que introducen en nuestro capital a 777 Partners, y creo que lo que podemos hacer es aprovecharnos de todo lo bueno que puede dar este socio al Sevilla, introduciéndonos en un mundo financiero que ni conocemos. Siendo un socio fiel, yo creo que sumará. La prueba de que ellos se dejan controlar es que no van a ir a la Junta General. Las acciones de 777 Partners las voy a llevar yo", dijo, en referencia al aproximadamente 7% que aquellos compraron cuando fueron introducidos en el consejo por el grupo de Castro para contrarrestar la compra masiva de acciones que empezó Del Nido en 2018.

Ahora son sus aliados. Pero el ex presidente ya avisó ayer: "El proyecto que tengo lo voy a liderar yo. Yo, yo y yo. Tres personas", dijo en su tono grandilocuente.

La razón para su asalto al pododer la justificó por las "ruinosas cuentas del club". Las dio con todo lujo de detalles, que están a disposición en la web del club de todos los accionistas. Que cada vez son menos, por cierto, porque, como recordó Del Nido, muchos han vendido sus acciones: "Hay muchos que se erigen en portavoces del sevillismo de base que no tienen ninguna acción. Pero cuando recibimos una oferta de un paquete de seis, ocho, diez acciones, trincamos el dinero y salimos corriendo. Lo veo legítimo, pero no les digas a los que tenemos puesto nuestro patrimonio en el Sevilla cómo debemos llevar la sociedad".

También aseguró que él no va a vender: "Yo he tenido ofertas encima de la mesa de muchísimos ceros, porque tengo muchas acciones, y las he rechazado todas". Muy al contrario, quiere hacerse con la mayoría del capital social. "Si el 26 por circunstancias ajenas a la Ley Mercantil perdemos, iremos a otra Junta General a los tres meses. Y seguiremos comprando acciones. Y seguiremos yendo con la mayoría del capital. Tengo un grupo de empresarios sevillanos y sevillistas que quieren hacerse con una parte importante del capital y creen en mi forma de dirigir el grupo, de transmitir las ideas y en mi proyecto de gestión. Seguiremos dando pasos para obtener la mayoría del capital social para gobernar el club. Nosotros vamos a entrar sí o sí, mañana, pasado o el otro", advirtió.

Seguro de que vencerá en la Junta del martes, Del Nido habló de su ambicioso proyecto, de la reforma integral del estadio, al estilo del Bernabéu, con explotación comercial de sus bajos, o la construcción de un nuevo estadio. "Creemos que tenemos acciones suficientes para vencer en la Junta General, y que los accionistas escojan entre los dos modelos, el que ha presentado estas cuentas con 41,5 millones de pérdidas y el que presentaré yo. Lo que sí digo es que este movimiento accionarial es irreversible", reiteró.

El máximo accionista individual recordó que rompió el pacto de gobernabilidad por sentirse traicionado por Castro y su hijo, José María del Nido Carrasco. "Las cuentas son ruinosas, el club tiene suficientes activos para salir del atolladero, pero el comité ejecutivo, porque el consejo es decorativo, tendría que haber adoptado las medidas necesarias para que evitar ese gran deterioro financiero", dijo, poniendo siempre el acento en la "ruina de las cuentas" para justificar su asalto, tan irreversible como la inversión que hizo para comprar acciones.