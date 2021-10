Del Nido: "Mi golpe de timón es por la ruina del club, con 111 millones de deterioro en dos años"

A cinco días de la Junta de Accionistas del Sevilla que debe aclarar el panorama en la lucha accionarial patente, con una judicialización de la misma por las demandas cruzadas entre las partes, José María del Nido ha salido a la palestra en Cope Sevilla para exponer sus argumentos, un día después de que el Tribunal de Instancia de lo Mercantil le rechazara su petición de que un juez presida la asamblea de accionistas. "l proyecto que tengo lo voy a liderar yo. Yo, yo y yo. Tres personas", dijo, y fundamentó su asalto al poder, por "el estado de ruina de las cuentas del Sevilla".

"Las cuentas son ruinosas, el club tiene suficientes activos para salir del atolladero, pero el consejo y el comité ejecutivo tendrían que haber adoptado las medidas necesarias para que no se hubiera producido ese gran deterioro financiero. Ha habido entidades que han presentado superávit en el daño pandémico, Madrid, Atlético y Cádiz", asegura. "En la única Junta en la que no participé ha dejado el mayor déficit de la historia del club, 41,5 millones de euros. Nos hemos comido 80 millones de los fondos propios", añadió.

Según su visión, el consejo que preside José Castro y vicepreside su hijo José María del Nido Carrasco debería "haber corregido el déficit y adoptar las medidas económicas necesarias para que no se hubiera producido". "Dos años así más... El deterioro financiero de los dos últimos años ha sido de 86 millones de euros. Teníamos +25 millones hace dos años y ahora tenemos -85. Eso son 111 millones de deterioro financiero en las dos últimas temporadas".

Del Nido recordó el déficit de 41,5 millones de euros del último ejercicio económico, cuyas cuentas se someterán en la Junta: "Eso no llega al bulo, sino que el primer equipo va bien. Pero el primer equipo no tiene que sostener la entidad, no puede ser el escudo con el que yo hago y gestiono desastrosamente. No se puede gestionar peor, pero como el primer equipo queda cuarto... No es la entidad la que tiene que soportar y proyectar al primer equipo. Porque esa es la base de este proyecto que se creó en 2002".

Además, se muestra convencido de sacar adelante la remoción completa del consejo para hacerse con el mando del mismo. "Creemos que tenemos acciones suficientes para vencer en la Junta General, pero si no, seguiremos comprando acciones hasta lograrlo. Porque esto es irreversible".

Asimismo recordó que denunció el pacto y que la última demanda era para garantizar la legitimidad de la Junta de Accionistas. "No he demandado ni a mi hijo, ni a Castro ni al Sevilla, he solicitado unas medidas cautelares que no es lo mismo. Y ya he explicado que estoy seguro de que la Junta se regirá por la legalidad y podré votar en todo. Yo tengo la seguridad de que la Junta va a discurrir sobre la base de la más absoluta legalidad".

Guerra con su hijo: "Dice el refranero que entre padre hijos y hermanos no metas la mano,Yo he tenido un desencuentro con mi hijo mayor, que está gestionando el club como si fuera el dueño de mis acciones. Yo le revoqué el poder, le revoqué la confianza, y el sabrá lo que está haciendo. Y yo sé lo que estoy haciendo. Yo tengo más hijos, tengo seis. Y tengo a mi hijo Miguel Ángel, que está en el Cádiz y es abogado y economista; tengo al tercero, Adrián, que es abogado también. Yo le he retirado la confianza y él no representa a la familia Del Nido en el consejo de administración del Sevilla. Yo tengo a dos consejeros de mi confianza, Enrique de la Cerca y José María Manzano, a los que no se les da la información necesaria nunca. Y no tengo participación, ninguna, cero, en la gestión del club, siendo el máximo accionista individual y representando más del 25% del capital".

Alianza con los Americanos: "No hay ningún sevillista que dude de que a los Americanos los traen los señores Castro, Guijarro, Alés y Carrión. Son los que introducen en nuestro capital a 777 Partners, y creo que lo que podemos hacer es aprovecharnos de todo lo bueno que puede dar este socio al Sevilla, introduciéndonos en un mundo financiero que ni conocemos. Siendo un socio fiel, yo creo que sumará. La prueba de que ellos se dejan contralar es que no van a ir a la Junta General. Las acciones de 777 Partners las voy a llevar yo".

Comprar y no vender acciones: "Mire, en los precios que se han barajado como venta de una acción del Sevilla que no sean acciones de control, él no vender es una locura. Yo he tenido ofertas encima de la mesa de muchísimos ceros, porque tengo muchas acciones, y las he rechazado todas. Pensar que a estas alturas voy a vender el Sevilla... Lo habría hecho ayer, o el otro, o el otro...".

Sevillista que sí venden: "Hay muchos que se erigen en portavoces del sevillismo de base que no tienen ninguna acción. Pero cuando recibimos una oferta de un paquete de seis, ocho, diez acciones, trincamos el dinero y salimos corriendo. Pero no les digas a los que tenemos puesto nuestro patrimonio cñomo debemos llevar la sociedad".

Su gestión inmaculada: "Yo tengo inmaculados los más de 20 años de gestión en el Sevilla, cero. No he sacado ni un euro de mi gestión en el Sevilla, a ver si lo sacan".

Denuncia del pacto de gobernabilidad: "Los primeros que lo rompieron fueron ellos dos adoptando decisiones que los vinculaban a ellos y a mí, que denuncié y que no fueron capaces de dar marcha atrás, sino que dijeron que ellos eran los gestores. Tuve que denunciarlo y decir que el pacto estaba roto por incumplimiento del señor Castro y de sus socios".

'Traición' filial y mala gestión: "De ahí nace la gran herida, pero la necesidad de cambiar la gestión están en las cuentas del club y su deterioro, en los números que están publicados en la web del Sevilla Fútbol Club Esto es lo que me lleva a volver a dar un golpe de timón para que no se nos vaya, porque los números luego tienen reflejo en el campo, que no se nos vaya a olvidar"

Monchi al frente y con mejores instrumentos: Monchi ha hecho un trabajo magnífico en la sociedad en los ingentes años que lleva gestionando el área deportiva y lo que hay que hacer es reforzarlo, darles los instrumentos necesarios, y que él sea el que lleva la nave. Si me preguntan como aficionado, creo que tenemos un plantillón... Y tenemos un grandísimo entrenador, Julen Lopetegui. Su gestión del colectivo, su capacidad para traer plata y su valía están ahí. Es uno de los mejores entrenadores de España y Europa".

Buena gestión de Castro, pero ya caduca: "Yo aplaudo a todos los presidentes del Sevilla Fútbol Club que se han sentado en el sillón. Castro ha hecho muchas cosas buenas, nadie lo niega, pero yo creo que ha llegado que pase a un lado".

Votar los dos proyectos de club: Yo espero que los accionistas con libertad de criterio escojan entre los modelos, el que ha presentado las cuentas anuales con 41 millones de pérdidas y el que presentaré yo. Lo que sí digo es que este movimiento accionarial es irreversible. Si el 26 perdemos, iremos a otra Junta en tres meses. Y seguiremos comprando acciones. Seguiremos dando pasos hasta tener la mayoría del capital social, porque tengo grupos de accionistas que me apoyan. Nosotros volveremos a mandar en el Sevilla, sí o sí. Mañana, pasado, o luego".

Un nuevo Sánchez-Pizjuán: Más que criticar voy a construir. Les doy las gracias a todos los presidentes de la entidad, y Castro ha hecho muchísimas cosas bien. Pero hay cosas que se pueden hacer mejor. Yo iría a una remodelación integral del Ramón Sánchez-Pizjuán. O bien como en el Santiago Bernabéu, sacando unas torres y sacando explotación externa para financiar las obras. O bien derribar el Sánchez-pizjuán y construir un nuevo estadio, Invitaremos a empresas para que nos traigan planes y modelos también de financiación, que a lo mejor es 777 Partners, para que volvamos a tener una gran bombonera.

Disconforme con el Estadio Jesús Navas: "Hay que hacer una reforma integral de la ciudad deportiva. Yo para que vayan 300 personas a ver el Sevilla Atlético o el Sevilla femenino no me habría gastado el dinero en el Estadio Jesús Navas".

Club de empresas y oficina de internacionalización: "Hay que crear la oficina de internacionalización del Sevilla Fútbol Club, y que sea conocido en Madrid, en Pekín o en Londres. No podemos estar facturando ahí la ridiculez que hay en nuestros presupuesto. Yo promocionaría a algunos empleados para que dirigieran departamentos del club, cambiaría a otros de departamento, jubilaría a otros y metería savia nueva para que trabajasen y pusiesen donde se merece el Sevilla Fútbol Club".

Los Americanos y el Génova: Ya veremos quiénes nos acompañan en el proyecto y qué puede aportar ese socio americano que tienen demonizados algunos, pueden aportar, ya han estado en el consejo y veremos qué granito de arena pueden aportar. Es bueno que esté en el Génova, porque está abajo en la clasificación, si estuviera en competición europea no podrían ser accionistas mayoritarios en el Sevilla, lo prohíbe la legislación UEFA.

La dinámica del equipo: "El equipo ha seguido en la misma dinámica de 2004 y 2005 y que empezó a brillar por su fortaleza, su ímpetu, sus ganas de conseguir títulos. Y eso es lo que se tiene que mejorar en el tiempo. Todo en la vida se puede mejorar. Hay que buscar la perfección absoluta, que nunca se alcanza, pero que tiene que ser el objetivo".

La no venta de Koundé y el déficit: "Cuando usted vende a Koundé, esto no es la cuenta d ela vieja. He perdido 41,5, vendo por 50 y gano 8,5. Si uno vende a Koundé, lo primero que hay que restarle es lo que queda por amortizar. Quedan 15 millones, y de los 50 quedan 25, y hay que darle tres al Girondins, ya serían 28".