Luis Fabiano anuncia su retirada

El anuncio de la retirada del fútbol en activo del ex delantero del Sevilla Luis Fabiano Clemente ha recordado al sevillismo a los mejores años del equipo que con Juande Ramos ganó 5 títulos en quince meses. El brasileño, también conocido como O Fabuloso, ha anunciado su adiós a los 41 años y tras luchar con varias lesiones que le han impedido jugar en las últimas temporadas.

"¡Ha llegado el momento! En los últimos cuatro años, he luchado mucho contra mi cuerpo para volver a hacer lo que más me gusta. Fueron muchas horas de tratamiento, entrenamiento, fortalecimiento, cirugías, que fueron dos, pero no gané esta batalla", manifestó Luis Fabiano en sus redes sociales.

O Fabuloso llegó al Sevilla en 2005 y permaneció en el club nervionense hasta 2011, con un total de 229 partidos y 104 goles en partidos oficiales, formando una dupla mágica con Frederic Kanouté, con la que formó probablemente la mejor pareja de delanteros de la historia del Sevilla, con el que ganó dos Copas de la UEFA, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España.

Especial momento vivió el brasileño al ser el autor del primer tanto en la final de la Copa de la UEFA de 2006 ante el Middlesbrough en Eindhoven, al rematar en difícil escorzo un centro de Daniel Alves. Un gol que entró en la historia del club y de la propia competición, ya que fue el inicio del camino que después recorrió el equipo que hoy es el rey del torneo con seis títulos. Maresca (2) y Kanoute redondearon aquel histórico 4-0.

El Sevilla ha recordado al delantero brasileño con un twit en la que ha adjuntado una foto junto a Adriano y Maresca tras conquistar en Mónaco la Supercopa de Europa ante el Barcelona.

Ha anunciado nuestro querido @luis_fabuloso que cuelga las botas. Siempre recordaremos en el Ramón Sánchez-Pizjuán a ese delantero que tanto nos hizo levantarnos del asiento y que marcó un antes y un después con 6⃣ trofeos.Leyenda de Nervión 💫#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/e7PG5v4FBX — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 11, 2021

