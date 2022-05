Lopetegui: "Medio embarazado no puedes estar, queda lo más difícil"

Julen Lopetegui ha analizado el partido entre el Sevilla y el Mallorca de este miércoles (20:30), un partido en el que su equipo tiene ya en la mano la opción de certificar matemáticamente la clasificación para la Champions. "Cada partido, por un matiz o por otro, ya es una final para todos los equipos y cuando aparece la palabra final todo el mundo va al límite y nos tenemos que preparar para eso con esa ilusión y con esa ambición".

El Sevilla incluso podría saltar al césped ya con la Champions en el bolsillo, dependiendo de lo que suceda en el Valencia-Betis, pero Lopetegui no mira eso. "Medio embarazado no puedes estar, o lo estás o no lo estás. Y nos queda lo más difícil. Tenemos que estar centrados en ello. La temporada ha sido muy, muy compleja y dura para todos. Pero los chicos llevan haciendo tres años fantásticos y ojalá tengan el premio del objetivo. Siempre miramos más allá, no en lo que ya hemos conseguido, Pero todavía no hay nada ya absolutamente conseguido".

Bueno, sí refirió que el Sevilla ya está matemáticamente en la Europa League... "Consolidamos ya la clasificación para la Europa League, en la que muchos grandes equipos también querrían estar, pero la exigencia en la que estamos todos en el club, en el sevillismo, el cuerpo técnico y los jugadores hace que miremos con máxima ilusión y ambición al objetivo de la Champions, y es lo que vamos a tratar de conseguir. Es la exigencia que siempre ha hecho que el club mire a los objetivos más altos y en este caso nos hace estar centrados en el partido de mañana".

¿Y qué partido espera, con el Malloca adelantado por el Granada y caído a puesto de descenso tras ser goleado? "Espero un partido complejo, difícil, he visto el último partido del Mallorca y no tiene nada que ver el resultado con la realidad (2-6 ante el Granada). Y sí he visto el partido de ellos contra el Barcelona, el que gana al Atlético de Madrid y el que está a punto de puntuar en el Camp Nou, y espero un equipo ordenado, agresivo, con velocidad y buenos futbolistas y va a querer sus bazas. Todos nos jugamos finales y ese es el partido que espero".

Adaptación a los inconvenientes: "Los años son como son y uno tiene que adaptarse a las circunstancias y dar lo mejor de uno mismo, como lo hacen también los futbolistas, el club y el cuerpo técnico. Y en este caso así ha sido. Pero sobre todo focalizando mucho en el presente, que es el Mallorca y no hay otro partido".

El bajón del equipo: "Las temporadas duran lo que duran, hay momentos mejores, momentos buenos, hay que saber competir en todos ellos, y tenemos que seguir sabiéndolo hacer, siempre tratando de mejorar, dar la mejor respuesta y tratando de confiar mucho en nosotros, en estos futbolistas y mirando solamente el presente. Las temporadas son muy largas, pasan muchas cosas y ahora tenemos que centrarnos única y exclusivamente en el partido de mañana".

El Mallorca de Aguirre: "Es un buen equipo, un buen entrenador, muy experimentado, con buenos futbolistas".

El peligro de un rival herido: "Puede hacerlo más peligroso, el mundo del fútbol muchas veces es al revés de lo que pensáis, funciona de otra manera. Yo vi el partido y fue muy equilibrado. Y espero un rival más cercano a lo que hicieron con el Atlético y el Barcelona, que fueron dos excelentes partidos".

Debate sobre su futuro: "No estoy pendiente de las cuestiones que no están bajo mi control. Ya me he manifestado muchas veces sobre este tema. Entre el club y yo hay una relación que va mucho más allá de lo profesional, de respeto, de cariño, y de exigencia mutua, también de los futbolistas, que van encarnando en sí mismos este crecimiento tangible en los últimos tres años y ahí queremos seguir, luchando por los objetivos tan potentes que tenemos".

Críticas con el objetivo a tiro: "A mí no me molesta nada, soy entrenador y estoy siempre expuesto a las opiniones de todo el mundo. Y uno tiene que aceptarlas con deportividad y naturalidad. Y una vez dicho esto, centrarse en lo que tiene y puede hacer por tratar de ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Llevamos una regularidad competitiva muy alta, en las últimas tres temporadas. Y ahora estamos luchando por conseguir el objetivo. Vamos a tratar de hacerlo a través de un buen partido".

La generación de juego: "Siempre tratamos de estar atentos de mejorar, hay momentos menos buenos, pero confiamos plenamente en nuestros futbolistas y en que sean capaces de hacer un buen final, empezando por este partido, para el que tenemos que estar muy bien preparados mentalmente y a todos los niveles".

La duda de Ocampos: "No sabemos hasta mañana si podemos contar con Ocampos, hoy no ha podido tampoco entrenar y veremos si se puede incorporar al grupo y ayudarnos".

Ayuda de la afición: "Estamos convencidos del ambiente del estadio, nos va a ayudar, porque lo vamos a necesitar, sin ninguna duda, ese ambiente en momentos complejo, para que nos den esa energía extra para conseguir el objetivo".

La importancia de la hinchada: "Pedirles lo que nos dan siempre, el aliento, el cariño, que sepan que una parte importante de lo que ha conseguido el club en estas tres temporadas también ha sido por ellos, incluso cuando en la pandemia no podían estar cerca de nosotros los sentíamos. Esa exigencia, ese calor en los momentos complejos nos hace ser más competitivos y mejores. Ese aliento extra seguro que lo vamos a tener mañana".

Martial y su discontinuidad: "Está mejor y espero que pueda volver a jugar. No es el momento de hablar de su continuidad. Cuando mejor estaba se lesionó. Venía para ayudarnos, esa discontinuidad no le ha permitido tampoco mostrar su mejor nivel, y espero que de aquí al final de Liga nos pueda ayudar a lograr el objetivo de la Champions, ojalá, ojalá así sea".