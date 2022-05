Datos y más datos contra las críticas a Lopetegui

Durante la recién concluida Feria de Abril, que aún conserva intacto su nombre, las tres máximas cabezas visibles del Sevilla, los tres ejecutivos que lideran el proyecto, salieron en defensa de Julen Lopetegui. Ya dejaron José Castro, José María del Nido Carrasco y Monchi durante sus comparecencias en distintas casetas que el club lo tiene clarísimo con su entrenador. Y aportaron los resultados como mejor aval del mismo. Pero el partido que realizó su equipo en Villarreal fue tan horroroso, dejó tan malísima impresión pese al postrero empate de Koundé, que el debate sobre la continuidad del guipuzcoano se ha agriado pese a que el Sevilla, hoy mismo, ya podría ser equipo virtual de Liga de Campeones, si el Betis no gana en Mestalla.

Ése es el contexto actual y ese enfado de un gran sector del sevillismo, expresado sobre todo a través de las redes sociales y también en conversaciones de taberna, instó a José Castro a volver a realizar una encendida apología del guipuzcoano. Con un matiz, el de que en el fútbol nunca se sabe lo que pasará de aquí a medio plazo. "No sé qué pasará en dos meses".

Entretanto, en el seno del Sevilla, en esa cúpula ejecutiva, están obligados a seguir sacando datos y más datos contra esas críticas cada vez más aceradas del sevillismo más inconformista, ése que no entiende de números y sí de desilusión. El que ha vaciado en más de un partido las gradas de Nervión, por el clima contrario, sí, pero también porque no se sentía ni atraído ni identificado con el juego de Lopetegui.

Ante esta realidad, que le llega directamente al presidente del Sevilla desde aficionados de gran raigambre, de nuevo los datos... "Con 65 puntos seguro que hemos hecho más cosas bien que mal. No miremos los partidos que se han jugado mal, hace diez jornadas coreaban su nombre en el Sánchez-Pizjuán. Nosotros tenemos que mirar más cosas, no somos aficionados, somos gestores y dirigentes, y a día de hoy, no hay debate, se lo aseguro. Lo único que pienso ahora mismo es en que cumpla su contrato", dijo Castro en Radio Marca, en referencia a su vínculo con el Sevilla hasta 2024.

El dirigente utrerano siguió sacando datos y más datos. Por ejemplo, salió a colación que los internacionales sevillistas apenas hicieron pretemporada, por ser año de Mundial. Y que a eso empezó a sumarse la racha de lesiones y la de Covid... La preparación física del Sevilla y el reparto de esfuerzos están en la picota. También la planificación, con una edad media muy elevada. ¿Y la gestión de Lopetegui y su cuerpo técnico? "Muy pocos jugadores han podido hacer pretemporada. Lo de la pandemia no es un pretexto. No hablo de rendimiento ni de lesiones, también de acumular partidos internacionales para paliar todos los partidos que no se habían podido jugar. Muchos jugadores han venido desgastados y lesionados. Además, ha sido un año muy complicado por las lesiones, por el Covid, que a nosotros se nos ha acumulado por el motivo que sea...", argumentó.

Y las lesiones, claro... "No he visto más lesiones en mi vida, además acumuladas en posiciones muy concretas cuando estábamos peor. Fuimos a Londres con trece de las veinticinco fichas del primer equipo. En todo eso hay que pensar también cuando se habla de que no jugamos bien", siguió dando cifras Castro.

Pero esto no convence ya a un gran sector del sevillismo que hace mucho que no comulga con la filosofía de juego. "Es el mismo Lopetegui que hace dos meses coreábamos, el mismo que nos hizo soñar en la primera vuelta, el que nos hizo campeón en Colonia por sexta vez, el que nos tiene como equipo menos goleado de la Liga... Ahora estamos gestionando mal los partidos pero esto es también fútbol", asumió. "Jugar bien o mal es fútbol, pero hemos estado toda la temporada entre los cuatro primeros, cercanos a la segunda plaza. Hay que saber lo difícil que es esto en una liga como la nuestra", añadió el presidente. Pero puede que sea tarde. Hoy puede ser de Champions el Sevilla de Lopetegui. ¿Será posible que sea otro técnico el que disfrute de ella?