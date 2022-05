Monchi: "El equipo ha hecho examen de conciencia"

Al igual que José Castro y Julen Lopetegui, Monchi ha abordado la actualidad del Sevilla durante el almuerzo de la primera plantilla en la Feria. Desde la Peña Sevillista Macarena, el director general deportivo aseguró que la plantilla está muy metida en pos de un objetivo "difícil" e "histórico". Y reconoció que es su temporada más complicada desde que es máximo responsable técnico, "por un montón de problemas que ha habido".

Exigencia, toda, pero también valorar las cosas. Desde el convencimiento de que el equipo, los profesionales, son los primeros que están enfadados consigo mismos por el partido ante el Cádiz. "El equipo ha hecho examen de conciencia de lo que pasó el viernes. Han entrenado hoy a un nivel magnífico, da gusto verlos entrenar. Sabe que estamos bien posicionados y lo que hay en juego y que hay que apretar los dientes en este sprint final primero para conseguir los puntos necesarios para estar en la Champions y luego para mirar para arriba", dijo ante los medios del club.

Monchi reconoció que lo ha pasado mal estos días. Pero ya, una vez retomados los entrenamientos este martes, antes del almuerzo en la Feria, ve las cosas con otro horizonte. "Hoy estoy bien, el viernes fue un día difícil de digerir, porque el equipo no estuvo bien, pero hoy estoy bien La temporada posiblemente es la más complicada que he vivido como director deportivo, con un montón de problemas. Pero a pesar de eso estamos aquí, terceros, tenemos al Barcelona a dos puntos, el cuarto a tres puntos, el quinto a seis puntos, el sexto a ocho... Y yo creo que dentro de todo, el equipo, el club, la plantilla, el cuerpo técnico, han respondido en un año difícil. Se puede matizar todo y se matizará. Pero ahora tenemos que apretar los dientes en lo que queda, y el director deportivo el primero".

Un cadáver redivivo

El gestor de San Fernando reconocía que tras el partido ante el Cádiz estaba muerto, pero... "Yo el viernes por la noche era un cadáver, estaba muerto. Pero el sábado te levantas y dices, oye, bájate, pon los pies al suelo y dije, oye, lo que podemos conseguir es una cosa histórica. El Atlético de Madrid, con dos veces nuestro presupuesto, está sufriendo y tiene al Betis cerca y a la Real cerca. El Barcelona, el otro día cuando gana, sin posibilidad de lograr el título, celebraron la victoria porque sabían que era un paso importante para conseguir la Champions. Sin perder la exigencia, vamos a valorar las cosas".

La exigencia de la cúpula ejecutiva

Monchi también habló de que la exigencia más elevada existe dentro del propio club, no sólo en la afición. "Si hay alguien exigente en este club somos los propios ejecutivos. La afición evidentemente es muy exigente, pero más exigente que nosotros creo que no hay... Somos los primeros que queremos conseguir más siempre. Este club no ha sido conservador en la vida ni lo va a ser, mientras estemos estos gestores, porque yo mismo soy el más exigente y lo voy a seguir siendo".

El desplazamiento masivo a Villarreal

Al igual que Castro, también valoró positivamente la respuesta de la afición para viajar a Villarreal, donde aproximadamente un millar o más de seguidores apoyará al equipo. "El sevillismo es exigente pero a cualquier llamada que el club hace acude masivamente y lo de Villarreal es un dato. La exigencia va en nuestro club, va en nuestro ADN. Y por eso hemos crecido lo que hemos crecido y estamos tristes estando terceros. Yo, como director deportivo, en la mejor época del club nunca hemos quedado por encima del tercer puesto. Estamos ahí y vamos a pelea al máximo lo que queda, vamos a intentar conseguir los 12 puntos y luego a ver qué pasa".

Dar explicaciones tras la temporada

Además, prometió dar las pertinentes explicaciones ante la prensa y la afición a la finalización de la Liga. "Firmo cualquiera de los tres puestos de Champions, cuanto más arriba mejor. Pero tampoco ya que menospreciar lo que se consigue, hay que valorar las cosas. Y cuando termine la temporada daremos explicaciones y atenderemos los medios. No estoy buscando excusas y no se puede analizar la temporada del Sevilla sin mirar lo que ha pasado. Creo que vamos a conseguir la clasificación, que no va a ser fácil, nos va a quedar que sufrir, y a partir de ahí quedar lo más arriba posible".