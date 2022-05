Castro: "Estoy convencido de que vamos a sumar los puntos para estar en la Champions"

El Sevilla, en la Feria. La vuelta a la normalidad, sin cortapisas, tuvo en el almuerzo tradicional de la plantill sevillista en el Real un síntoma preclaro de que la pandemia, Deo gratias, es pasado, pese a que haya agoreros e hipocondríacos que tuercen el gesto ante las masificaciones. Ya será responsabilidad de cada uno, ese libre albedrío que parece diluirse en estos tiempos de globalización, poner la barrera a los virus. Pero lo festivo centró por un día la actualidad sevillista.

De esto se congratuló el presidente del club en su comparecencia ante la prensa, previa al almuerzo de confraternización con el que el Sevilla agasaja a sus profesionales, en la Peña Sevillista Macarena, el lugar habitual antes de la nefasta pandemia... "Lo primero que tenemos que fijarnos es que después de dos años sin Feria, los sevillanos y los no sevillanos podamos disfrutar de nuestra Feria y tenemos que congratularnos y felicitarnos todos. Había muchas ganas de disfrutar de estos días", comenzó José Castro.

Hecho el prólogo sociológico, llegaba la actualidad del Sevilla ¿Con qué animo llega la plantilla al final de temporada? "Con mucho ánimo. Con mucho ánimo porque la temporada atesora magníficos resultados, atesora haber estado en segunda posición muchísimas jornadas, haber sumado muchos puntos que nos tienen ahí arriba y creo que será hasta que acabe la Liga, para conseguir por tercer año consecutivo entrar en Champions y 18 de 19 años en Europa, es algo importante y que está claro a todas luces".

El Sevilla ya tiene garantizada su participación europea por décima campaña consecutiva, algo sólo al alcance de tres gigantes como Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich. "Sólo cuatro clubes llevan diez o más temporadas seguidas en Europa, lo que habla del crecimiento de nuestra entidad en los últimos años".

Pero la afición se debate sobre la idoneidad de Julen Lopetegui… "En el seno del club no hay ningún debate con Lopetegui. Tiene dos años más con el Sevilla y ahí me paro. Otra cosa es que lógicamente en los últimos partidos no estamos jugando bien, y ante el Cádiz jugamos bastante mal y que la gente tiene todo el derecho a criticar al equipo cuando no juega bien, igual que ayuda continua e inteligentemente cuando el equipo lo necesita en muchísimas jornadas anteriores".

Castro también fue preguntado por cómo recibió el equipo esos pitos ante el Cádiz. "El equipo tiene profesionalidad, conocimiento y experiencia, y esas cosas ocurren cuando no se dan los resultados y sobre todo el juego. Eso es fútbol. Habría que ver cuántos partidos hemos jugado bien y hemos obtenido buenos resultados y no hay que preguntar cómo está el equipo, porque está feliz. Y ahora mismo el equipo está enfadado consigo mismo y con ánimo de ir a Villarreal a hacer un buen partido y a sumar los puntos necesarios para estar de nuevo en Champions".

Precisamente para el partido de Villarreal está habiendo una gran respuesta del sevillismo, que ya ha adquirido un millar de entradas aproximadamente para estar con el equipo en el Estadio de la Cerámica el domingo, ya después de la Feria. "Hasta el jueves pueden seguir sacando su localidad. Entre el club y la Federación de Peñas hemos hecho un esfuerzo importante para que el equipo pueda estar acompañado y van a ir mil sevillistas, prueba inequívoca del cariño que van a poner los sevillistas en Villarreal, a pesar del partido del otro día, y de que van a ir a animar a su equipo para sumar los puntos necesarios".

También fue preguntado por la reunión informal en la caseta de Monchi de la cúpula ejecutiva. "Claro, estamos en Feria. Y es normal que nos reunamos. Si usted me quiere preguntar que si después del último partido nos hemos reunido, pues claro. Somos conscientes de que cuando las cosas no van bien es cuando más unidos tenemos que estar y más tenemos que apoyarnos para que los resultados se den como tienen que ser".

Curiosamente, el Betis también celebra su almuerzo de Feria en la misma calle Pascual Márquez. "Nos hemos cruzado con algunas personas del Betis, claro. Y los hemos felicitado oficialmente por su título. Están contentos, como tiene que ser. Pero eso es bueno para la ciudad, que haya rivalidad, que haya pique, y que los dos clubes de la ciudad consigan cosas importantes, lo que nos hará que sigamos siendo competitivos para seguir uno superando al otro".

"Nos vino bien el empate del Betis en Getafe porque hemos sumado 64 puntos, por tanto el mérito es nuestro, no del Getafe ni de nadie. El mérito es nuestro y lo que tenemos es que seguir sumando puntos por méritos propios, para lograr por tercer año consecutivo la clasificación a la Champions, algo que nunca hemos conseguido. Fíjense lo grandes que somos que nos enfadamos cuando estamos los segundos y jugamos mal un partido, cuando tenemos dos equipos por detrás que multiplican por dos o tres nuestro presupuesto", dijo sobre la jornada y lo apretado de la clasificación.

Pero, ¿está convencido de que el Sevilla logrará la clasificación a la Champions? "Absolutamente convencido, absolutamente convencido", insistió. "Hemos sumado muchos puntos, nos quedan doce puntos por jugar y vamos a sumar los puntos necesarios, seguro", concluyó el presidente del Sevilla.