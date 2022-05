Lopetegui debuta en la Feria: "Podemos disfrutar de las maravillosas tradiciones de Sevilla"

Julen Lopetegui está disfrutando del almuerzo del Sevilla en la Feria, en la caseta de la Peña Sevillista Macarena. El técnico del Sevilla, con un terno azul primaveral muy apropiado, iba acompañado de su mujer e incluso pasó por delante de la caseta de Rafael Gordillo donde el Betis también celebra el almuerzo. El guipuzcoano se sintió orgulloso de la Feria, ya como algo propio casi.

"Lo más importante es que se recupera la normalidad, es bueno, necesario y muy esperado. Y eso implica que podamos disfrutar de las maravillosas tradiciones que tenéis. Es el primer día que vengo, pero mi mujer y mi hija han venido todos los días y están encantadas. Las ciudades que respetan, cuidan y transmiten sus tradiciones son mucho más completas y la vuestra, la nuestra, yo me incluyo ya, lo es, sin ninguna duda", aseguró en los medios del club el técnico, cuya sobrina también ha disfrutado de la segunda fiesta primaveral hispalense.

Sobre la Feria se explayó Lopetegui, que ya disfrutó, y mucho, de la Semana Santa. "Estoy empezando a conocerla. No me la imaginaba así, nunca es algo cómo te imaginas, y máxime con la intensidad con la que se viven las cosas en Sevilla. A través de mi hija y mi sobrina, que no han faltado en los tres días, lo han vivido con intensidad y he sabido cómo se vive", dijo. "Si las circunstancias me lo permiten, seguro que volveré siempre a la Feria", añadió.

El almuerzo como impulso anímico

El tradicional almuerzo familiar de la plantilla del Sevilla, inédito en la era de Lopetegui, también servirá como impulso anímico. "Trataremos de que este momento sea un momento de pasar un buen rato, de hacer equipo también y de ser capaces de coger ese impulso para hacer una buena semana de trabajo y hacer un buen partido en Villarreal", aseguró el entrenador sevillista.

La motivación del equipo

"El equipo está con la ilusión y las ganas y la ilusión de afrontar y preparar los partidos uno a uno, ahora toca el Villarreal. Y siendo conscientes de la dificultad que entraña el objetivo principal que tenemos, pero a su vez sabiendo que es una oportunidad magnífica para cerrar una temporada y un momento extraordinario si conseguimos, como todos queremos, la clasificación a la Champions".

"A ver si somos capaces de recuperar a algún jugador más. Estamos con las ganas, la ambición, la ilusión y también la responsabilidad, por qué no decirlo, para afrontar todos los partidos de la mejor manera. Todos los equipos se juegan la vida ya de una forma o de otra y nosotros no somos una excepción".

Decepción del Cádiz y apoyo masivo en Villarreal

Otro asunto que tocó el guipuzcoano es la decepción de la afición ante el Cádiz y, en contraste, el masivo apoyo que tendrá el Sevilla en Villarreal. "A ver, en cada partido que vas con la ambición de ganar, no hacerlo siempre es una decepción y máxime jugando en casa. Dicho esto, tratamos de analizar el partido desde la perspectiva futbolística para saber qué no le dimos al partido y ser capaces de corregir las cosas para afrontar los que vienen de la mejor manera posible. A todos les cuesta ganar y no es fácil, Pero el camino lo tenemos que hacer nosotros".

"La ilusión y la ambición que mueve al sevillismo hará que estemos arropados y ojalá que esos mil sevillistas o más se lleven una gran alegría, al igual que los que están en sus casas. Trabajaremos y lucharemos para que tengan un viaje de vuelta bonito" dijo sobre ese gran desplazamiento de aficionados sevillistas.