Los principales índices europeos cerraron con mayoría de descensos en una sesión en la que los inversores no mostraron una reacción significativa a los numerosos indicadores económicos publicados en EEUU y la Eurozona.

Los PMI de la Eurozona, algo más débiles de lo esperado, no han modificado las expectativas de una pausa prolongada del BCE. Los mayores recortes los han registrado las compañías de defensa y las de energía ante la mayor probabilidad de que se alcance un acuerdo de paz en Ucrania. El sector tecnológico sigue presionado por la corrección de las grandes tecnológicas estadounidenses.

En EEUU, el informe del empleo reflejó datos mixtos con una pérdida de 105.000 empleos en octubre y una creación de 64.000 en noviembre, algo mayor de la esperada. La media de los últimos 3 y 6 meses se sitúa en una creación de 16.000 y 20.000 respectivamente. El aumento de la tasa de desempleo del 4,4% al 4,6% fue consecuencia de la mayor población activa y no de la destrucción de empleo.

Al cierre de la sesión europea, el S&P 500 pierde un 0,5% y el Nasdaq Composite un 0,2%.