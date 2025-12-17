Un choque de trenes inquietante

Mientras contaba con su complicidad en el proyecto de la Superliga, el caso Negreira lo aparcaba Florentino Pérez por muchas que fuesen las evidencias. Tener de aliado al Barça era fundamental para que la competición que ideó el presidente madridista fuese viento en popa. Pero en realidad, ni siquiera esa unión le daba visos de prosperar a tan elitista competición. De hecho, cuando la Premier tiró la toalla ya quedaba con demasiado plomo en el ala.

Y cuando Laporta escuchó los consejos de Ceferin y se apartó del proyecto, el caso Negreira volvió a esgrimirlo Florentino. Y lleva razón el presidente blanco con la andanada que lanzó antier en la comida de Navidad a la prensa capitalina y, mayormente, madridista. Es cierto que los pagos efectuados al ex árbitro catalán han existido y que alguna contraprestación se pretendería en Can Barça. Lógica es la indignación madridista y ahí Florentino tuvo una frase lapidaria: “Es muy sospechoso que tengamos más Champions y menos Ligas que el Barça en este tiempo”.

No sé qué consecuencias tendrá el proceso abierto para el discurrir del fútbol español, pero pierde mucho peso la actitud de Florentino cuando su cabreo va de la mano de la fuga de Laporta de la Superliga. Y lo que sí está seguro es que con el frente abierto entre los dos gigantes de nuestro fútbol puede engendrar daños colaterales que, como bombas de racimo, pueden remover todos los cimientos.