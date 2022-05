Castro, los siete partidos con lluvia y la promesa de cubrir el estadio

Uno de los asuntos que tocó José Castro en su comparecencia en Radio Marca fue el de la afluencia al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que ha decaído con respecto a los años anteriores a la pandemia, pese a los excelentes números de Julen Lopetegui. ¿Cuántos factores influyen para esto? Ha habido una tormenta perfecta, con el trasfondo de la necesidad de remodelar el estadio y cerrarlo completamente.

"El miércoles esperamos que en casa, con nuestra gente, lo consigamos", dijo Castro sobre la oportunidad perdida de sellar la Champions en Villarreal. "Estuvieron muchos animando y apoyando, pero ojalá el miércoles podamos lograr esa tercera clasificación para Champions consecutiva", reiteró, sobre la ocasión que se le presenta ante el Mallorca o incluso antes...

Pero, ¿por qué cree que ha decrecido el público? La sombra de la desilusión con Lopetegui planea por la zona noble de Nervión, aunque... "La pandemia ha acostumbrado a la gente a quedarse en casa, pero creo que la entrada ha ido in crescendo. Ha ido viniendo cada vez más público, pero el sevillista siempre va a estar con su equipo y son cosas puntuales. Además, estamos viendo qué nos conviene más hacer con el estadio y tenemos el compromiso de cubrirlo. Este año ha llovido en siete partidos, que es algo anormal. Hasta eso ha sido atípico. En Champions nos llovió en dos partidos que eran vitales. Tenemos el compromiso, más pronto que tarde, de cubrir todo el estadio".

La idea embrionaria de un proyecto para ampliar el estadio y para cerrarlo con una visera está en la mesa de la cúpula ejecutiva del club. El estadio necesita espacio para los socios de menos edad, que ahora deben sortearse. ¿Y si Lopetegui también influye en la escasa afluencia por ese debate del juego. "En el seno del club no hay debate ninguno. Lo que puede pasar en dos meses no lo sé. Sólo pienso en que cumpla esos dos años con nosotros. No hay otra opinión y me baso en datos", insistía una y otra vez. "Hay más cosas a favor que en contra".