Castro: "Lopetegui es el mismo que cuando coreábamos su nombre"

En pleno debate sobre si Julen Lopetegui continuará la próxima temporada y la siguiente, pues tiene contrato hasta 2024, José Castro volvió a elevar su voz para defender públicamente la postura del Sevilla sobre su entrenador. Es tiempo de leer entre líneas, pero de momento el presidente acoraza al técnico, como no podría ser de otra forma, con el equipo tercero y a punto de clasificarse para la Champions.

En Radio Marca, el dirigente utrerano hizo apología de la labor del técnico, "el mismo que cuando hace diez jornadas coreábamos su nombre". Aunque eso no quiere decir que sea ajeno al debate tan agrio sobre el juego del Sevilla. "Que no estamos jugando bien es evidente y no lo voy a negar. El presidente tiene ojos en la cara y el partido no fue bueno, pero yo noté las ganas del equipo, que peleó, luchó y es verdad que fue superado en muchas facetas, pero tuvo esa rabia y ese coraje para ir arriba y empatar. No tuvimos muchas ocasiones, pero eso nos ha ocurrido en contra en muchos partidos, u otras circunstancias que nos impidieron puntuar, pero ayer sí lo hicimos".

Abundando sobre el nefasto partido en Villarreal, nefasto por el juego que no por el resultado, el presidente blanquirrojo lo hiló con la posibilidad de concretar el objetivo este miércoles, ante la afición sevillista. Sonó a llamamiento. "Todos esperábamos ayer una victoria que nos habría dado la clasificación matemática, pero es un punto importante porque el miércoles esperamos que en casa, con nuestra gente, lo consigamos. Ayer estuvieron muchos animando y apoyando, pero ojalá el miércoles podamos lograr esa tercera clasificación para Champions consecutiva", dijo.

El mismo Lopetegui que hizo soñar

Convencido de que el Sevilla estará en la Champions, ese argumento basta a Castro para reforzar la imagen de Lopetegui, pero por si no fuera suficiente, aportó más: "Es el mismo Lopetegui que hace dos meses coreábamos, el mismo que nos hizo soñar en la primera vuelta, el que nos hizo campeón en Colonia por sexta vez, el que nos tiene como equipo menos goleado de la Liga... Ahora estamos gestionando mal los partidos pero esto es también fútbol".

Castro insistió en esa idea de apuesta convencida y absoluta en el técnico guipuzcoano: "Lopetegui tiene dos temporadas más a día de hoy. Con 65 puntos seguro que hemos hecho más cosas bien que otras que se han hecho mal. No miremos los partidos que se han jugado mal, hace diez jornadas coreaban su nombre en el Sánchez-Pizjuán. Nosotros tenemos que mirar más cosas, no somos aficionados, somos gestores y dirigentes, y a día de hoy, no hay debate, se lo aseguro. Lo único que pienso ahora mismo es en que cumpla su contrato".

El mal juego y las lesiones

Contra el mal juego, Castro sacó el argumento de los inconvenientes a superar. "Nos gustaría hablar de magníficos partidos, pero no está siendo así, aunque también recuerdo, porque hay que hacerlo, que no he visto más lesiones en mi vida, además acumuladas en posiciones muy concretas cuando estábamos peor. Fuimos a Londres con trece de las veinticinco fichas de primer equipo. En todo eso hay que pensar también cuando se habla de que no jugamos bien. Cuando el equipo ha tenido más armas, porque al completo no ha estado nunca, ha tenido mejores resultados".

Condicionantes externos: Covid, internacionales...

Sobre las exigencias de la temporada, reconoció que el equipo ha llegado con la gasolina en reserva: "Estamos llegando muy justos al final, es evidente, pero hay una realidad en una temporada tan larga. Muy pocos jugadores han podido hacer pretemporada. Lo de la pandemia no es un pretexto. No hablo de rendimiento ni de lesiones, también de acumular partidos internacionales para paliar todos los partidos que no se habían podido jugar. Muchos jugadores han venido desgastados y lesionados. Además, ha sido un año muy complicado por las lesiones, por el Covid, que a nosotros se nos ha acumulado por el motivo que sea. Ha sido una temporada difícil y dura".

El presidente del Sevilla recordó no obstante el buen juego que según su opinión hizo el equipo hasta Navidad. "En la primera parte hemos sido un equipo serio y reconocible y en los últimos partidos no ha sido así. Hay que hacer autocrítica cuando acabe la temporada y ojalá todos los años que jugamos mal sea estando terceros y viéndonos entre los más grandes del fútbol español y europeo".

La opinión discrepante de la afición

Todos esos argumentos no les valen a muchísimos aficionados, cuyo estado de opinión es notablemente contrario a la gestión de Lopetegui. Castro lo respeta, obviamente: "Hay que respetar a los que critican porque no les guste lo que están viendo, pero hay que mirar muchas más cosas. (...) Yo respeto a la afición y no les puedo quitar la razón si son capaces de ir ayer 1.300 a Villarreal. La gente es inteligente, sabe cuando tiene que criticar y anima cuando tiene que animar. No se nos olvide que hablamos de partidos jugando mal. Hablamos de un club que ha estado 18 de 19 años en Europa. Son tantas cosas conseguidas, que por jugar mal una serie de partidos no vamos a rasgarnos las vestiduras. Este club es capaz de hacer autocrítica y trabajar y para eso estamos, porque es nuestra obligación".

También quiso Castro analizar la situación con perspectiva: "Les diría a muchos de los que están ofuscados, si alguna vez hemos estado mejor que ahora. Jugar bien o mal es fútbol, pero hemos estado toda la temporada entre los cuatro primeros, cercanos a la segunda plaza. Hay que saber lo difícil que es esto en una liga como la nuestra. Si esto fuera fácil lo haría cualquiera y es para que estemos orgullosos de nuestro equipo. Hay cosas mal y hay que hacer autocrítica, pero miremos para arriba y echemos el balón abajo porque hemos hecho muchas cosas en estos años".

Poca gente en Nervión

¿Y no podría ser un síntoma de desilusión que este Sevilla, tan capacitado y con tan buenos datos, arrastre menos público que otros al estadio? "La pandemia ha acostumbrado a la gente a quedarse en casa, pero creo que la entrada ha ido in crescendo. Ha ido viniendo cada vez más público, pero el sevillista siempre va a estar con su equipo y son cosas puntuales. Además, estamos viendo qué nos conviene más hacer con el estadio y tenemos el compromiso de cubrirlo. Pero este año ha llovido en siete partidos, que es algo anormal. Hasta eso ha sido atípico. En Champions nos llovió en dos partidos que eran vitales. Tenemos el compromiso, más pronto que tarde, de cubrir todo el estadio".

Pero la idea final, la conclusión clara, fue la apuesta fuerte por la continuidad de Lopetegui. ¿Seguro? "En el seno del club no hay debate ninguno. Lo que puede pasar en dos meses no lo sé. Solo pienso en que cumpla esos dos años con nosotros. No hay otra opinión y me baso en datos. (...) Hay muchas cosas para hablar del entrenador a favor y algunas en contra, porque el fútbol no es una ciencia exacta".