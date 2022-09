Lopetegui: "Me encuentro con muchísima ilusión"

Ilusión. Es el concepto que ha querido reiterar Julen Lopetegui pese al pésimo inicio del Sevilla en la Liga y a la amenaza que supone la visita de un gigante como el Manchester City, que llega con Haaland en racha goleadora además. El cóctel perfecto para el desánimo... que el técnico guipuzcoano ha querido revertir en su rueda de prensa previa al partido.

Desde la primera pregunta, contextualizada en esas circunstancias negativas y referidas a su estado de ánimo en particular, ha incidido en ello: "Me encuentro con muchísima ilusión ante una competición nueva, la que nos hemos ganado el derecho por tercer año consecutivo de estar en ella, contra un equipo excelso como es el City, que nos genera ilusión sin ninguna duda. Es la competición más grande a nivel de clubes del mundo. Estamos en ella por derecho y queremos disfrutarla haciendo un gran partido. Ese es el escenario en el que me encuentro".

¿Y cómo cree que se puede cambiar la dinámica ante un equipo como el City? "Las dinámicas son el siguiente partido. Jugamos ante un rival con muchísimo nivel, de los mejores equipos que hay en el mundo, más la nueva opción de Haaland, que los hace más completos. Pero centrándonos en nosotros. Si nos ponemos a hablar del City no terminamos. Tenemos que centrarnos en nosotros y en hacer un buen partido siendo capaces de potenciar las cosas que podemos hacer bien y tratando de tener esa energía dentro de las dificultades que lógicamente tiene la Champions y ante un equipo como el City".

Otro asunto fue cómo se vino el Sevilla abajo ante el Barcelona al primer golpe, pese a su buen inicio. "Contra el Barcelona hicimos más de 15 minutos buenos. Fuimos poco contundentes y ellos fueron muy contundentes. Ante un rival de estos niveles te castigan. Hay que darles continuidad a los momentos buenos y ser más contundentes. Las áreas determinan lo que haces en el resto del campo. Eso es la regla A del fútbol".

Lopetegui fue preguntado sobre si se arrepintió de no dejar el Sevilla al final de la pasada temporada. "No, nosotros hemos hecho historia en los tres años anteriores y trabajaremos para seguir haciéndola. Las historias se escriben al final de los cursos".

Sobre el estado de algunos futbolistas, ya que Fernando y Lamela no se han ejercitado hoy y sí lo ha hecho Rekik, dijo: "Es cierto que no han podido entrenar ni Fernando ni Coco. Vamos a esperar a mañana, para valorar su estado. Ambos hicieron un esfuerzo muy grande y tenemos que esperar para tomar las decisiones. Karim llega justito, vamos a ver en base a las necesidades que tengamos si va a estar".

El técnico quiso centrar el discurso en el Sevilla, más allá del elogio al equipo de Guardiola. "El City sin Haaland ya era un equipo excelso. Tiene jugadores de máximo nivel en todas sus posiciones y ahora con Haaland es más fuerte y con más alternativas. Si pensamos sólo en el rival no terminamos. Debemos tratar en lo que nosotros podemos hacer y ser capaces de hacernos sentir, a creer en nosotros, para superar a un rival excelsos. Debemos centrar el foco en nuestros jugadores. Debemos rayar a un gran nivel en todos los aspectos del juego, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo".

Y también habló del estado anímico del vestuario sevillista. "Evidentemente es más fácil gestionar todo desde la victoria. Pero en la derrota el equipo se ha mostrado fuerte. Dentro de las circunstancias, el equipo ha mostrado posibilidades de superar a rivales grandes y creo que con la sensación de ganas de crecer en la adversidad, eso sí lo quiero destacar. Y a partir de ahí competir".

"Las adversidades, una vez que las superas, te hacen más fuerte. Y debemos tratar de hacer ver a los futbolistas que el resultado no se puede restringir a septiembre, y hacerles crecer en confianza. La Champions premia a los mejores y el Sevilla está entre ellos, debemos generar esa ilusión y transmitir ese optimismo a la gente y al equipo", continuó sobre lo anímico.

¿Pero ve mejoría en la gestión de ambas áreas? "Trataremos de insistir, de que sea así. Si no nos valen cuatro ocasiones tendremos que generar ocho y ser más fiables en el área propia. El mundo del fútbol los resultados se generan en las áreas, y el equipo va a mejorar, a partir del sentimiento de equipo, de hacer las cosas ofensiva y defensivamente como equipo y ahí estamos centrados".

"El partido me sugiere ilusión. Yo al dentista voy sin ilusión", respondió al ser preguntado por la visita al dentista, esa metáfora que usaba Joaquín Caparrós ante partidos de primer nivel. "Jugar la Champions sólo te lo da el haber hecho una gran temporada el año anterior".

También elogió a Pep Guardiola. ¿Es el mejor entrenador del mundo? "Sí, sí, yo creo que sí", dijo tras pensar un poco la respuesta. "El mejor o el peor es difícil de decir, pero desde mi perspectiva creo que ha conseguido darle continuidad a todo lo que hace y en seguir creciendo en grandísimos equipos".

Lopetegui abogó por el buen papel de la afición, al ser preguntado por la pitada a En-Nesyri. "No estoy pendiente de eso. Yo la sensación que tuve es que nos ayudó muchísimo la afición y lo va a hacer mañana también. Los jugadores tienen que estar preparados para cualquier circunstancia, para todos los escenarios. Tratamos de ayudar a todos los jugadores, incluido Youssef, que trabajó una barbaridad y ayudó al equipo. Tuvimos momentos muy interesantes, en los que fuimos capaces de superar al rival, pero no fuimos capaces de marcar. En algún momento la portería se les hará la portería más grande a él y a todos. Esto es fútbol y lo importante es seguir confiando, creyendo y trabajando".

También se explayó con la afición. "Nuestra afición es diferente, tiene ese punto diferencial. Lo demostró el día del Barcelona, que nos animó hasta el final del partido indiscutiblemente y mañana también lo va a hacer. No tengo que mandar ningún mensaje a mi afición. Ha dado muestras continuas, es mi cuarto año aquí, de que siempre está con su equipo, y máxime en el primer partido de Champions League".

El descarte de Óliver Torres fue otro de los asuntos. No dio razones técnicas o estratégicas más allá de la obviedad de que fue el elegido: "Teníamos que descartar a uno, no nos cabían todos y hemos decidido que sea él. Evidentemente no es algo bueno ni bonito para él. Es un excelente profesional, yo se lo comenté a él y seguro que va a tratar de revertir para la siguiente... Fuera la que fuera la decisión sería injusta para alguno y así lo hemos hecho en base a equilibrar diferentes posiciones, pesando al equilibrio de la plantilla para todo lo que nos viene en la Champions. La ausencia y la salida de jugadores, las lesiones, hay muchos parámetros".