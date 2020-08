Casi como una tradición generada en apenas semana y media, Monchi volvió a hablar el mismo día del cruce trascendental de la Europa League de las posibilidades del Sevilla. En este caso nada menos que ante el Manchester United y con una final europea en juego. ¿Nota algo distinto Monchi por ser una semifinal?, le preguntaban en SFC Radio: "No, creo que es similar a las vísperas anteriores, porque para llegar aquí hoy eran importante el partido ante la Roma y el partido ante el Wolves. No tengo una sensación de más nerviosismo o tensión, sino más o menos las mismas que en días anteriores".

El director general deportivo del Sevilla habla reposado, tranquilo. La procesión seguro que va por dentro. Pero destila optimismo y sosiego en las posibilidades de su equipo en cada respuesta, pese a estar enfrente un gigante del fútbol mundial. Este sábado, en el escenario del partido, ya hacía una reflexión interna positiva: "Pensaba que el partido, la eliminatoria, el rival nos va a exigir un Sevilla muy cercano a la perfección y que seamos capaces de estar ahí. Yo espero que el equipo mental y físicamente esté al cien por cien. Estando al cien por cien vamos a tener nuestras opciones".

El Manchester de Solskjaer: "Es verdad que ha mejorado mucho, sobre todo en estos últimos seis meses. Después de la pandemia solamente ha perdido el partido de Copa, en liga no ha perdido, en Europa tampoco… Creo que a las características individuales de la plantilla, que no vamos a descubrir porque son todos jugadores top ha unido que Solskjaer ha sido capaz de darle un espíritu colectivo. Y eso yo creo que lo hace más temible. No ya sólo la capacidad individual de los jugadores, que la tienen, son jugadores muy desequilibrantes, tanto en lo físico como en lo técnico, sino que a nivel colectivo ha mejorado mucho".

La importancia de la mentalidad: "Yo creo que hay un trabajo mental muy importante. La que marca las pautas ahora mismo es la cabeza. Si llegas bien mentalmente estamos hablando de profesionales muy bien trabajados con una memoria física muy importante, por lo que determinará el estado competitivo de cada jugador será la cabeza".

Bruno Fernandes, la piedra angular del United: "Es un jugador que ha pegado las líneas, hace de clip entre una delantera muy potente, un mediocampo fuerte, y él hace de enganche entre ambos conceptos, un centro del campo con Fred o Pogba, y gente atrás como Bailly, Maguire o Lindelöf, con la calidad y la velocidad arriba, y yo creo que Bruno ha dado ese matiz".

Un rival distinto a Roma y Wolves: "Es un equipo que corre mucho cuando tiene espacios, corre bastante y aparte tiene mucha calidad, no veo comparación ni con la Roma ni con el Wolves".

Sensaciones en el hotel de concentración: "Noto cierta ilusión y cierta incertidumbre por lo que va a pasar. Cuando llega una cita tan importante los minutos parecen horas y las horas parecen días. Hay ya cierta ansiedad por que llegue el partido".

Preparación de los días previos: "Se ha sabido estructurar bien a nivel de entrenamiento, relax, alimentación… Se han manejado bastante bien los tiempos desde el partido del Wolves".

La sensación de Lopetegui: "Él no cambia mucho respecto a un partido con el Getafe, el Valencia o la Real Sociedad. Él toma cada partido como un reto importante y lo afronta con el mismo celo e intensidad que cualquier otro".

Un partido sin favorito… ante el United: "Cuando nos catalogaban de favoritos con el Wolves nos lo hemos ganado. Que hoy haya dudas sobre si el Sevilla es capaz de eliminar al Manchester significa que hemos crecido mucho, que somos un equipo respetado, querido y valorado. Y evidentemente eso es gracias a lo que hemos hecho".

Presión por hablar de ganar la sexta: "No, eso es bueno, denota confianza en tus posibilidades, en tus compañeros, en ti mismo. Tenemos que poner la zanahoria… Otra cosa es que si las cosas no salen bien valoremos todo en su justa medida. Pero que los jugadores no se paren en llegar a la final me parece una noticia positiva".

En quererla, amarla y desearla no nos gana nadie, así que “All in Sevilla FC”, todo al SFC, todo a mi equipo. Sevilla una vez más, ¡¡¡Llévame a una final!!! pic.twitter.com/7vSuhtqAMd — Monchi (@leonsfdo) August 15, 2020

Altísimo nivel de la Europa League frente a la Champions: "Sí, se ha notado que la Europa League ha subido mucho, sólo hay que ver las declaraciones de los participantes, cómo se celebra, y sobre todo el nivel: Shakhtar, Manchester, Inter y Sevilla son equipos que podían estar en la otra parte... De hecho, Manchester e Inter son campeones de la Champions. Discutir a estas alturas que la Europa League es una alta competición es una cosa tan absurda como discutir que la Liga es competitiva o no. La Europa League es una competición en que el participa la quiere ganar y cada vez participan equipos más importantes".

Si fuera pudieran acudir aficionados al estadio: "Vendrían muchos y estaríamos sin poder salir del hotel. Tendríamos el máximo posible de aforo. No sé si el campo del Colonia tiene capacidad para 50.000 espectadores y en estas circunstancias habría 2.500 o 3.000 personas seguro… El sevillismo ha demostrado que los aforos siempre quedan pequeños".

Sorpresas en Europa: "Bueno, me tiene que sorprender la derrota del Barcelona, la del City me tiene que sorprender, e incluso la del Atlético de Madrid. Pero a un partido, en estas circunstancias, donde la mentalidad y a motivación suma porcentajes a la hora de conseguir resultados positivos pues influye. Y sí puede haber sorpresas en un formato como éste".

Mensajes de su gente cercana: "Me han llegado mensajes de apoyo, de agradecimiento, de cariño. La gente está expectante, porque estamos otra vez cerca de generar felicidad, de generar ilusión, de generar insomnio. Yo creo que estamos otra vez cerquita del lío ese al que me refería el otro día".

La imagen de unión en torno a Gudelj: "Las palabras a veces no reflejan la realidad y las fotos sí. Es lo que hablábamos del grupo, es un grupo muy unido y que merece la pena".

▶️ ¡𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢, 𝗡𝗘𝗠𝗔𝗡𝗝𝗔!El equipo ha recibido a @nemanjagudelj por todo lo alto con una sorpresa. ¡Qué alegría tenerte con nosotros de nuevo! 👏🏻#WeareSevilla #UEL pic.twitter.com/tYbGhE0VE5 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 13, 2020

Identificación del sevillismo con el equipo: "Es una imagen muy natural, era todo muy espontáneo. Hemos dicho varias veces que esta plantilla representa muchos valores del sevillismo. Si el sevillismo se siente representado en esta plantilla pues cuadramos el círculo".

Sin pararse a mirar el camino: "La grandeza de este club es que nos paramos muy poco para mirar hacia atrás. Nos paramos a mirar lo de hoy y lo de mañana. Lo que hemos hecho ha servido para hacer feliz a la gente, pero tenemos que dejar aparcado lo que hemos hecho y apostar por ser de nuevo ambiciosos y por dar de nuevo esta noche una nueva alegría a la gente".

A mejorar lo hecho hasta ahora: "Yo me entretengo muy poco en mirar hacia atrás. Me centro sobre todo en poder influir en el presente y sobre todo que esto no acaba. Dentro de un mes estamos otra vez compitiendo y tenemos que empezar otra vez a planificar y a ilusionar con todo. Lo que hemos conseguido, lo que hemos construido para llegar hasta aquí está hecho, está valorada y está reconocido. No creo que sea necesario regodearse en eso, sino todo lo contrario, intentar mejorarlo".