Monchi: "Podría entender las dudas si fuera la primera temporada de Lopetegui"

El director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha resaltado la labor de Julen Lopetegui al frente del equipo y ha defendido la forma de jugar del cuadro nervionense ante las críticas de una parte importante de la afición y ante las preguntas incesantes en ese sentido de los periodistas de Canal Sur Radio, en la que ha participado en una tertulia.

"Podría entender las dudas si fuera a primera temporada de Lopetegui. Estoy convencido de que en la primera temporada en la que gana la Europa League y se mete en Champions seguro que hubo partidos como el del Celta. No es tan fácil generar tantas ocasiones, los equipos toman precauciones. A mí no me aburre el Sevilla. ¿En la final ante el Inter? Me gustó el Sevilla con el Inter, pero sufrió muchísimo. Bono tuvo que intervenir varias veces", ha comentado el de San Fernando.

"¿Tú crees que la ambición del equipo en Vigo o en Granada no es la misma que ante el Espanyol? ¿Lopetegui va a cambiar? Ha sido una pretemporada también muy convulsa, sólo dos jugadores han podido entrenar con normalidad Jesus Navas y Rakitic entre Covid y selecciones…", ha añadido. "El Sevilla es el que más gana después del parón. Los equipos grandes pierden mucho. No veo otro Sevilla distinto al del primer partido con Lopetegui. Y a mí me gusta. De estos ocho partidos que dicen aburrimos, que me digan un equipo que nos haya sometido. En Granada perdimos y fue el partido que más ocasiones creamos".

"Este Sevilla ha tuteado al Bayern Múnich, al Atlético, al Madrid y al Barcelona… Es que este equipo gana. Que yo tenga que defender a un equipo que gana…", se quejó.

La planificación. "Ya he dicho que no es de la que más orgulloso estoy. El mayor defecto de la planificación es lo tarde que llegaron los jugadores".

Koundé. Dejar que corra al aire. No hace falta sentarse, ha demostrado que es un magnífico futbolista. La gestión ha sido muy fácil, porque a veces sin hacer nada se solucionan las cosas. Está centrado, ha pasado página. No sé si pagaran la cláusula de Em-Nesyrji, de Montiel, o la del Papu.

La Junta. "Soy un ejecutivo. hay mucho rudo yo tengo bastante con hacer de muro. Transmitir normalidad tranquilidad y que afecte lo menos posible al grupo. Centrado en el día a día. Con José María (Del Nido) tengo una relación buena, pero no como con él todos los días"