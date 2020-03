En-Nesyri: "Juego para meter goles"

En-Nesyri se erigió en el gran protagonista del partido, al marcar dos goles, el primero y el tercero, ambos con su pierna zurda. "Estoy muy contento por los dos goles y por el trabajo del equipo. También por los aficionados, que nos han ayudado los 90 minutos", ha dicho el delantero sevillista.

Su visión del partido tan alocado ha sido esta: "Nos hemos ido en la primera parte con un 2-0 y en la segunda hemos bajado un poco los brazos. Ahí nos han hecho los dos goles, pero era importante seguir hasta el final". La aparición del VAR también ayudó a la crispación generalizada en el campo y en la grada. Pero En-Nesyri no le presta atención: "Yo no pienso en el VAR y si marco el gol lo celebro sin pensar en más. Yo juego para meter goles y no pienso en nada más".

Por último, expresó su felicidad en los medios del club. "Estoy feliz por estos minutos y voy a seguir trabajando así cada día".