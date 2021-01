Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, siente un gran respeto por el Sevilla y tiene claro que en el Sánchez-Pizjuán se vivirá un gran partido mañana.

“Tienen tantos registros y tan buenos, tiene tantos jugadorazos por línea... son capaces de apretar arriba, salir a la contra, son capaces de jugar a las mil maravillas por dentro, por banda con Jesús Navas... tienen muchos registros”, aclaró el preparador guipuzcoano, que siguió en su repaso de las virtudes del Sevilla: “Está cambiando de sistema durante los partidos y lo está demostrando. Depende de lo que hagamos, ellos tendrán que corregir. Tenemos que estar acertados en las áreas y competir de tú a tú, porque es la mejor manera de afrontar lo que viene después”.

Alguacil no piensa más allá del partido ante el Sevilla, por lo que por ahora aparca la Supercopa de España: “El partido que tenemos que ganar es el de mañana y así afrontaremos el partido de Supercopa mucho mejor. Estoy ilusionado porque los lesionados están volviendo y eso nos va a hacer muy competitivos. Tenemos que afrontar todos los partidos como si fueran finales. No hay otra manera. Si este equipo no juega al 100%, tiene poco que hacer”, matizó el técnico, que repasó un poco el rendimiento de los suyos: “El inicio fue brutal en resultados, luego bajamos un poco, pero no en juego. Y hemos pasado adelante en Europa League. El balance es positivo. Y ahora que los lesionados están de vuelta, estoy muy ilusionado”.